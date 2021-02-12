لاعب المولودية: نهدي التعادل مع الزمالك لجماهيرنا.. وسنركز للفوز على الترجي

أهدى ميلود ربيعي لاعب مولودية الجزائر الفوز لجماهير فريقه.

الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميلود ربيعي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "نقطة إيجابية نهديها لجماهيرنا بعد سلسلة من النتائج السلبية".

وأضاف "نتمنى أن تكون مباراة اليوم بداية لعودة الفريق إلى مساره الطبيعي".

وأتم "الآن علينا نسيان مباراة اليوم، والتفكير في مباراة الترجي المقبلة لتحقيق النقاط الثلاث".

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.