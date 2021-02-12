مجموعة الأهلي – انتصار مثير لـ سيمبا على فيتا كلوب

حقق سيمبا التنزاني مفاجأة كبرى في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا بالفوز خارج ملعبه على منافسه فيتا كلوب الكونغولي.

وفاز سيمبا على فيتا كلوب بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد كريس موجالو في الدقيقة 61 من ركلة جزاء حصل عليها الفريق التنزاني.

وتعد هذه هي أول مرة يحقق فيها سيمبا الفوز على فيتا كلوب في الكونغو.

والتقى الفريقان مرتين من قبل تبادلا فيها الفوز كل على ملعبه.

بتلك النتيجة يتصدر سيمبا المجموعة الأولى مبكرا بثلاث نقاط فيما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع والأخير.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والمريخ طرفي المجموعة الآخرين يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة.

وفي الجولة الثانية سيستضيف سيمبا منافسه الأهلي في الـ23 من شهر فبراير الجاري في الملعب الوطني بدار السلام في تنزانيا.

فيما سيحل فيتا كلوب ضيفا على المريخ السوداني.