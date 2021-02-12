تعثر إفريقي مبكر.. الكرة تأبى دخول المرمى والزمالك يتعادل مع المولودية

بدأ الزمالك مشواره الإفريقي بتعثر بعد التعادل مع مولودية الجزائر وفقدان نقطتين على أرضه.

تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

التشكيل

جايمي باتشيكو دفع بـ مروان حمدي كأساسي لأول مرة في الهجوم، فيما بدأ إمام عاشور كجناح أيمن، واستمر تواجد عبد الله جمعة في الظهير الأيسر.

في المقابل بدأ بلال بن ساحة كأساسي مع المولودية في أولى مباريات المدرب الجديد عبد القادر عمراني.

📋مروان حمدي أساسي للمرة الأولى مع الزمالك ضد مولودية الجزائر. وأشرف بنشرقي على مقاعد البدلاء #في_إفريقيا pic.twitter.com/th83fKbTfo — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) February 12, 2021

وصف المباراة

المباراة بدأت سريعة. عبد الله جمعة مرة وأرسل عرضية خطيرة في الدقيقة الأولى، وعبد الرحمن حاشود رد في الدقيقة الثانية بتصويبة فوق المرمى.

تصويبات متتالية

أحمد سيد "زيزو" أطلق قذيفة قوية في الدقيقة الثالثة، لكن عبد القادر الصالحي تصدى لها وحولها إلى ركنية.

طارق حامد مرر الكرة إلى إمام عاشور في الدقيقة العاشرة، والذي سدد بقوة أيضا بجانب القائم بقليل.

إمام عاشور نفسه راوغ بمهارة في الدقيقة الـ11 وسدد لكن في الدفاع.

في المقابل حاول المولودية في الدقيقة الـ16 بعد عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى محمد مرواني الذي سدد عرضية مرت من الجميع وخرجت إلى ركلة مرمى.

فرص مهدرة

أخطر فرص الشوط كانت في الدقيقة الـ29. عرضية من عبد الله جمعة يخرج الصالحي عليها بشكل خاطئ. محمود علاء مررها إلى زيزو الذي سدد تجاه المرمى، لكن معاذ حداد أنقاذها من على خط المرمى ببراعة.

الجهة اليمنى استمرت في تشكيل الخطورة. كعب من إمام عاشور إلى حازم إمام في الدقيقة الـ34، وحازم بدوره أرسل عرضية أرضية، استلمها فرجاني ساسي وسدد بوجه قدمه الخارجي لكن تصدى لها الصالحي أيضا.

وكانت آخر فرص الشوط في الدقيقة الـ45 بتصويبة من فرجاني ساسي بجانب القائم بقليل جدا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جايمي باتشيكو بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك شيكابالا وحميد أحداد بدلا من مروان حمدي وحازم إمام. هنا عاد إمام عاشور كظهير أيمن.

شيكابالا شكل الخطورة سريعا. عبد الله جمعة مرر بينية في الدقيقة الـ47، قابلها شيكابالا بعرضية أرضية حولها الدفاع إلى ركنية.

عودة الضغط

الزمالك عاد للضغط مع حلول الدقيقة الـ57. م خالفة ينفذها شيكابالا ويمهدها الونش برأسية إلى أوباما الذي يسدد برأسية لكن فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ58 نُفذت ركنية سريعة إلى عبد الله جمعة، والذي أرسل عرضية، قابلها أحداد برأسية بعيدة عن المرمى.

إمام عاشور أرسل عرضية في الدقيقة الـ61. شيكابالا استلمها على حدود منطقة الجزاء ومرر بينية إلى حميد أحداد الذي سدد، لكن الصالحي تصدى لها إلى ركنية.

وعبد الله جمعة أرسل عرضية في الدقيقة الـ62، قابلها أوباما بتصويبة مباشرة فوق المرمى بقليل.

هنا تدخل عبد القادر عمراني في الدقيقة الـ67 وأجرى أولى تبديلاته مع المولودية. شارك توفيق عدادي بدلا من بلال بن ساحة.

في المقابل شارك أشرف بنشرقي في الدقيقة الـ69 بدلا من إمام عاشور.

بنشرقي على الفور سدد بقوة في الدقيقة الـ72 لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

عكس الضغط، كاد المولودية يسجل من مرتدة في الدقيقة الـ75 لكن أبو جبل خرج من مرماه وأنقذها.

باتشيكو لجأ إلى أحمد فتوح في الدقيقة الـ78 بدلا من عبد الله جمعة. في المقابل، عبد الحق عبد الحفيظ يشارك بدلا من عبد النور بلخير مع المولودية.

مع تلاشي الحلول، سدد طارق حامد في الدقيقة الـ81، لكنها تحولت إلى ركنية.

محاولات متأخرة

فتوح نفذ ركنية سريعة في الدقيقة الـ85 إلى بنشرقي الذي توغل وأرسل عرضية أرضية مرت من الجميع، وقابلها شيكابالا بتصويبة أبعدها الدفاع.

المحاولات استمرت في الدقيقة الـ87 بتصويبة من فرجاني ساسي اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية. ساسي طالب بركلة جزاء لكن باملاك تسيمبا حكم اللقاء لم يحتسب شيء.

ساسي كاد يسجل مجددا في الدقيقة الـ89 برأسية فوق المرمى بقليل.

الحظ العثر تواصل في الدقيقة الـ91 بعد عرضية من فتوح، مهدها محمود علاء للخلف، وسدد أوباما بجانب القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة الـ90 رفع شيكابالا الكرة، وقابلها أحداد برأسية تصدى لها الحارس.

التعادل رفع رصيد كل فريق لنقطة في صدارة المجموعة مؤقتا، ولحين لعب الترجي مع تونجيث السنغالي.

ويلعب الترجي مع تونجيث السنغالي في الجولة ذاتها لنفس المجموعة مساء غد السبت.

الزمالك سيخرج لملاقاة تونجيث السنغالي يوم 17 فبراير الجاري في الجولة الثانية، فيما سيلعب المولودية مع الترجي في الجزائر.