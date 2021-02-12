كلوب عن أخطاء أليسون: تحدثنا قليلا.. ولكن ما حدث هو واقعة نادرة

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن حارسه أليسون بيكر بعدما تسبب في استقبال فريقه لهدفين في المباراة السابقة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف.

أليسون النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قائلا: "تحدثنا بالطبع قليلا، وهو لم يكن سعيدا ولكن في تلك اللحظة يجب أن يدرك الجميع أن حراس المرمى في مسيرتهم الطويلة يرتكبون الأخطاء".

وأكمل "بالنسبة لحارس بإمكانيات أليسون فالأخطاء التي ارتكبها نادرة الحدوث، وهو ارتكب خطأين في المباراة ذاتها وهذا واضح بالطبع".

وأردف المدرب الألماني "وعلاوة على ذلك فحراس المرمى معتادون على ارتكاب الأخطاء وهذا يعني أنه يجب سريعا أن يواصلوا تركيزهم في المباراة، فهم يستقبلون الأهداف وقبل أي انتقاد هم يقولون لأنفسهم كان يجب أن أتصدى لتلك الكرة".

وتابع "الحراس يتعاملون مع ذلك دائما والآن أتيح لأليسون عدة أيام قبل مباراتنا المقبلة للتفكير فيما حدث".

وأكد كلوب في الوقت ذاته أنه لم ينتقد أي من لاعبي ليفربول زميلهم أليسون.

وقال: "لم يكن هناك أي انتقاد حقيقي له من قبل اللاعبين، فالكل يعرف كم هو جيد، أليسون شخص هادئ وأمامنا مباراة يستطيع خلالها إظهار جودته مجددا وكل شيء سيصبح جيدا".

ويواجه ليفربول منافسه ليستر سيتي غدا السبت في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي في ملعب كينج باور.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري بـ40 نقطة مبتعدا بعشر نقاط عن سيتي المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.