انتهت في إفريقيا – الزمالك (0)-(0) مولودية الجزائر.. نهاية المباراة بالتعادل السلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ساسي كاد يسجل مجددا في الدقيقة الـ89 برأسية فوق المرمى بقليل.

المحاولات استمرت في الدقيقة الـ87 بتصويبة من فرجاني ساسي اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية. ساسي طالب بركلة جزاء لكن باملاك تسيمبا حكم اللقاء لم يحتسب شيء.

ق. 87 ساسي يسدد وتصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية. الزمالك يطالب بركلة الجزاء والحكم لا يحتسب شيء.

ق. 78 عبد الحق عبد الحفيظ يشارك بدلا من عبد النور بلخير.

ق. 77 أحمد فتوح يشارك بدلا من عبد الله جمعة

ق. 72 بنشرقي يسدد والحارس يتصدى بصعوبة.

ق. 69 بنشرقي يشارك بدلا من إمام عاشور.

ق. 68 توفيق عدادي يشارك بدلا من بلال بن ساحة.

ق. 62 عرضية من عبد الله جمعة، قابلها أوباما بتصويبة فوق المرمى.

ق. 61 عرضية من إمام يتسلمها شيكابالا ويمهد إلى أحداد الذي يسدد لكن الحارس يحولها إلى ركنية.

ق. 59 ركنية تنفذ سريعا إلى عبد الله جمعة الذي أرسل عرضية، قابلها أحداد برأسية بعيدة عن المرمى.

ق. 58 مخالفة ينفذها شيكابالا ويمهدها الونش برأسية إلى أوباما الذي يسدد برأسية لكن فوق المرمى.

ق. 53 كرة مقطوعة من ساسي تصل إلى مرواني الذي يرسل عرضية ينقذها محمود علاء.

ق. 47 بينية من عبد الله جمعة إلى شيكابالا الذي يرسل عرضية تتحول إلى ركنية.

شيكابالا، وحميد أحداد يشاركان مع بداية الشوط الثاني بدلا من مروان حمدي، وحازم إمام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تصويبة رائعة من ساسي فوق المرمى بسنتيمترات.

ق. 37 إصابة نبيل سعدو بعد تصويبة قوية من إمام عاشور في وجهه.

ق. 34 كعب من إمام عاشور إلى حازم إمام الذي يرسل عرضية يتسلمها ساسي ويسدد لكن الحارس يتصدى على مرتين.

ق. 32 عبد الرحمن حاشود يمر من عبد الله جمعة ويرسل عرضية يبعدها الونش لخارج الملعب.

ق. 29 اوووه أخطر كرات الزمالك. عرضية من عبد الله جمعة يخرج الحارس عبد القادر الصالحي عليها بشكل خاطئ. محمود علاء مررها إلى زيزو الذي سدد تجاه المرمى، لكن معاذ حداد أنقاذها من على خط المرمى ببراعة.

ق. 27 عرضية من مروان حمدي بوجه قدمه الخارجي في يد الحارس.

ق. 25 مخالفة ينفذها عبد الله جمعة ويقابلها محمود علاء بلمسة يخرجها الدفاع إلى ركنية.

ق. 16 تهديد أول من الضيوف. عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى مرواني الذي سدد عرضية مرت من الجميع وخرجت إلى ركلة مرمى.

ق. 11 إمام عاشور يمر بمهارة مجددا ويسدد في الدفاع.

ق. 10 تمريرة من طارق حامد إلى إمام عاشور، وإمام يسدد بقوووة لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 3 صاروخ من زيزو يحوله الحارس إلى ركنية.

ق. 2 تصويبة أولى من عبد الرحمن حاشود فوق المرمى.

بداية المباراة