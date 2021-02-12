تشكيل مولودية الجزائر – فريوي يقود الهجوم.. وبلال بن ساحة أساسي

يبدأ بلال بن ساحة أساسي في تشكيل مولودية الجزائر، فيما يقود سامي فريوي هجوم الفريق أمام الزمالك.

أعلن عبد القادر عمراني مدرب مولودية الجزائر، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك اليوم الجمعة.

تشكيل مولودية الجزائر شهد قيادة سامي فريوي للهجوم، فيما يحرس عبد القادر الصالحي المرمى.

ويتواجد بلال بن ساحة نجم الفريق في التشكيل الأساسي كجناح أيسر.

وجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:

حارس: عبد القادر صالحي.

الدفاع: نبيل لعمارة - معاذ حداد – نبيل ساعدو – عبد الرحمن حشود.

الوسط: محمد مرواني – إيسلا دياموندي.

أمامهما: بلال بن ساحة – ميلود ربيعي – عبد النور بلخير.

الهجوم: سامي فريوي.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.