تشكيل الزمالك – مروان حمدي أساسي لأول مرة أمام مولودية الجزائر

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 19:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

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يقود مروان حمدي هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر لأول مرة كأساسي.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة مولودية الجزائر بعد قليل، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك شهد قيادة مروان حمدي للهجوم لأول مرة، فيما استمر تواجد عبد الله جمعة في قيادة الجبهة اليسرى.

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من جهة أخرى، تواجد أشرف بنشرقي على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ إمام عاشور كجناح أيسر تحت المهاجم بجانب أوباما، وأحمد سيد "زيزو".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد شيكابالا على مقاعد البدلاء بجانب أشرف بنشرقي.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد الغني – أحمد فتوح.

الوسط: إسلام جابر – أشرف بنشرقي – شيكابالا.

الهجوم: حميد أحداد.

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