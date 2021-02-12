مؤتمر سولشاير: أتيحت لنا فرصة نادرة للتدرب.. وما يفعله مكتومياني وفريد رائع

على الرغم من أن التدرب هو الشيء الطبيعي لأي فريق لكن بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا وضغط المباريات أصبح خوض المران شيئا نادرا.

وبسبب إتاحة الفرصة للتدرب أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بقدرته على قيادة تدريبات فريقه لأربعة أيام متتالية قبل ملاقاة وست بروميتش ألبيون الأحد المقبل في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "أتيحت لنا فرصة نادرة للتدرب والقيام ببعض عمليات الاستشفاء".

وأضاف "الأربعاء والخميس والجمعة والسبت ولن نخوض أي مباراة حتى الأحد، هذا أمر نادر الحدوث حاليا بالنسبة لنا".

وعن حالة المصابين قال: "بول بوجبا لن يكون بمقدوره المشاركة وإيريك بايلي عاد للتدرب فهذه دفعة لنا".

وسيحل يونايتد ضيفا على ملعب ذا هاوثرنز معقل وست بروميتش، ويحتل الشياطين الحُمر المركز الثاني في ترتيب بريميرليج برصيد 45 نقطة بفارق خمس نقاط ولقاء أكثر عن المتصدر مانشستر سيتي.

أمام وست بروميتش فيحتل المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 ىنقطة.

وأشاد سولشاير بسكوت مكتوميناي لاعب الفريق وتسجيله لسبعة أهداف خلال الموسم الجاري في كل البطولات وقال: "أن تضيف ميزة تسجيل الأهداف للاعب خط الوسط فهذا أمر حيوي وهام".

وواصل "الموسم الماضي سجل لاعبو الهجوم 60 هدفا وكانوا رائعين ثم جاء برونو فيرنانديز وسجل الأهداف واحتجنا لشخص يسجل المزيد من الأهداف من منتصف الملعب".

وأردف المدرب النرويجي "سكوت مكتومياني يستطيع لعب دور لاعب الوسط المساند بشكل جيد فهو يشكل تهديدا داخل منطقة الجزاء واعتاد اللعب كمهاجم".

وتابع "أعتقد مع التقدم في المباريات في الدوري والكؤوس فنحن نحتاج من المهاجمين تسجيل الأهداف ولن أمانع أن يضيف أي من لاعبي الوسط إضافة القليل من الأهداف كذلك".

وأكمل "إن استطاع سكوت تسجيل أكثر من 10 أهداف فسيكون من الرائع للغاية للاعب يُطلق عليه ارتكاز دفاعي".

وبسؤاله عن اقتراب فريد من خوض المباراة رقم 100 له مع مانشستر يونايتد حال المشاركة ضد وست بروميتش قال سولشاير: "لقد أبلى بلاء حسنا ويجب أن أقول إنني أستمتع بالعمل معه".

وواصل "عندما انتقلت ليونايتد كفتى عانيت قليلا، وحينما أتيت كمدرب كان هناك الكثير من الأسئلة حول فريد وقلت إنه يحتاج للوقت فقط كي يتأقلم".

وأكمل سولشاير "الآن يبدو أنه تأقلم ونضج واكتسب الثقة في نفسه وأصبح لعبه يتسم بالسرعة أكبر وأنا لن أحصل على إشادة بسبب ذلك بل كل الطاقم الفني الذين عملوا معه وكذلك فريد نفسه ورغبته في التعلم والعمل".

وأتم سولشاير "الوصول لـ100 مباراة هنا لا يصل لها الكثير من اللاعبين مع يونايتد، وأنا واثق أن هناك الكثير لفريد سيأتي، وأتمنى أن يسجل الأهداف من خارج منطقة الجزاء قريبا، على الرغم من أنني لا أثق أنه سيفعل ذلك بقدمه اليمنى، لقد أخبرته أن يحاول".