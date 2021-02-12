المشجعة التي أهانت نادال: إنه لاعب ممل للغاية.. والأمن تعامل معي بحماقة

بررت المُشجعة التي أهانت رافاييل نادال خلال إحدى مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تصرفها، بكون اللاعب الإسباني "ممل للغاية".

مُشجعة أسترالية خطفت الأنظار يوم الخميس بسبب سلوك غير اعتيادي وغير لائق، عندما وجّهت إشارة خارجة لـ نادال أثناء مباراته مع الأمريكي مايكل مموه، ليضطر عناصر الأمن إلى اصطحابها خارج الملعب.

وتحدّثت المُشجعة تحت اسم "ليزا" المستعار عبر إذاعة 3AW الأسترالية: "في الحقيقة أنا لست عاشقة لـ نادال".

وأضافت: "أعتقد أنه لاعب ممل جدا، دائما ما يقوم بنفس الطقوس قبل الإرسال".

وواصلت: "سبب حضوري المباراة أنني اشتريت تذكرة المباراة السابقة بين كوكو جاوف وإلينا سفيتولينا، ثم بقيت لمشاهدة نادال الممل".

وتابعت: "انتشار صوري بشكل كبير في كل أنحاء العالم يعكس مدى الملل الذي يسيطر على مباريات نادال، لأنها لو لم تكن مملة لما ركّزوا بالكامل على أحد المتفرجين".

وأشارت: "ربما ما فعلته لم يكن صائبا، ولكن ماذا يمكن أن أفعل؟ لقد حدث ما حدث".

وكشفت: "ابنتي لم تكن سعيدة بما حدث".

وأوضحت: "كل ما فعلته أنني صرخت عليه في لحظة الإرسال: انتهي من طقوسك ولمسك لنفسك. عندها نظر إلي، وهنا قمت بالإشارة الخارجة".

وأضافت: "رجال الأمن تعاملوا بحماقة شديدة معي، طلبوا مني المغادرة وأنا سألتهم عن السبب، أنا متفرجة، دفعت ثمن التذكرة، لماذا لا يتكرونني أتحدث قليلا؟".

وكشفت: "في المباراة السابقة لم أتوقف عن تشجيع سفيتولينا لأنها واحدة من لاعباتي المفضلات".

وشددت: "أنا عاشقة للتنس، أحضر من سيدني إلى ميلبورن كل عام خصيصا لحضور بطولة أستراليا المفتوحة".

وأتمت: "أمتلك تذاكر دخول لمباريات الجمعة والسبت، قد أضطر إلى التنكر وعدم ارتداء ملابس يوم أمس، وسألتزم الصمت تماما".

وكان نادال قد تعامل مع الموقف بابتسامة، قبل أن يتحدث عن الموقف ضاحكا بعد فوزه في المباراة بثلاث مجموعات نظيفة.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

وقال نادال مازحا: "بصراحة لا أريد أن أعرف طبيعة ما حدث".

وتابع: "ربما شربت الكثير من الكحول والتيكيلا، كان موقفا غريبا وكوميديا في الوقت نفسه".

وأتم: "ما حدث كان مضحكا بالنسبة لي، لا أعرف لماذا أشارت لي بإصبعها، ربما كانت مخمورة، لا أعلم، لم أفهمها ولست مهتما بما قالته، أنا شخص محترف وأتقبل كل ما يحدث".

ويخوض نادال مباراته المقبلة أمام الأمريكي كاميرون نوري غدا السبت ضمن منافسات الدور الثالث لأولى بطولات الجراند سلام في 2021.