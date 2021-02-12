انتهت في الدوري - طلائع الجيش (1)-(1) سموحة.. التعادل يحسم الأمور

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

تابع مباشرة مباراة طلائع الجيش وسموحة في الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 87 أوووه أخطر فرص اللقاء. عرضية من إسلام محارب، قابلها عمرو جمال لمسة والهاني سليمات يتصدى لها ببراعة لترتد إلى علي الزاهدي الذي يردها برأسية يصدها الدفاع ويشتتها لتصطدم في محمد الترهوني وترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركنية.

ق. 67 جووول التعااادل لطلائع الجيش. عرضية من إسلام محارب، يقابلها عمرو مرعي بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 64 بينية إلى مصطفى فتحي، لكنه يسدد فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35 بعد الرجوع لتقنية الفيديو. محمد الحنفي يقرر طرد محمد عبد المنعم بدلا من إنذاره بسبب طرد عمرو جمال بدون كرة.

ق. 31 إنذار لـ محمد عبد المنعم وآخر لـ عمرو جمال.

ق. 25 عمرو جمال يسدد من خلفية مزدوجة راائعة يتصدى لها الهاني سليمان، ويتابها الدفاع إلى ركنية سريعا قبل متابعة ناصر منسي.

ق. 22 جووول أول. حسام حسن يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 21 ركلة جزاء لسموحة بعد لمسة يد على أحمد علاء.

بداية المباراة

طلائع الجيش سموحة الدوري المصري
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