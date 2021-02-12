لا جازيتا ديللو سبورت: باريلا قائد إنتر المستقبلي

وقع نادي إنتر الإيطالي اختياره على نيكولو باريلا ليكون قائد الفريق المستقبل.

نيكولو باريلا النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ويرتدي الحارس السلوفيني المخضرم سمير هاندانوفيتش شارة قيادة إنتر منذ 2018 عقب الأزمة التي نشبت بين ماورو إيكاردي وإدارة النادي.

وبحسب تقرير صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن باريلا (24 عاما) سيصبح القائد المستقبلي للفريق خلفا لـ هاندانوفيتش.

كما أوضح أن النيراتزوري يسعون لتمديد تعاقد اللاعب الذي يمتد حتى صيف 2024.

باريلا خاض الموسم الجاري 31 مباراة في جميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع 10.

وانضم متوسط الميدان الإيطالي قادما من كالياري الموسم الماضي مقابل 40 مليون يورو.