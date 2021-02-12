كلوب: فابينيو لن يشارك ضد ليستر.. وكيتا وجوتا اقتربت عودتهما

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 15:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول غياب لاعبه فابينيو عن مواجهة مضيفه ليستر سيتي يوم السبت في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"فابينيو تعرض لإصابة عضلية، علينا إيجاد بديل، علي اتخاذ قرار غدا".

وأوضح كلوب أن فابينيو قد يغيب أيضا عن مباراة مضيفه لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ولم يستبعد مدرب دورتموند السابق مشاركة أوزان كاباك أو بين ديفيز، لاعبا ليفربول الجديدان، في المواجهة.

ثم قال عن نابي كيتا:"عاد للتدرب في الملعب لكن ليس مع الفريق. تدريبات منفردة، لا يزال غير جاهز بعد، يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل. ديوجو (جوتا) قريب من العودة، ليس مثل كيتا. بعد فترة تأهيل طويلة عليك خوض تدريبات قوية قبل الانضمام للمران الجماعي".

ولا يزال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يعاني من غيابات عديدة بسبب إصابات مختلفة.

ولعب فابينيو مباراة مانشستر سيتي كاملة، التي خسرها ليفربول بنتيجة 4-1 يوم الأحد، لكنه لن يشارك ضد فريق الثعالب.

ويتواصل غياب المدافعين فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجو جوميز عن ليفربول، إضافة للثلاثي فابينيو وكيتا وجوتا.

ويأمل ليفربول العودة لسكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه أمام برايتون وسيتي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بعشر نقاط عن سيتي المتصدر وللأخير لقاء مؤجل.

ليفربول كلوب
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