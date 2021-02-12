عودة من حيث بدأ.. يايا توريه ينضم إلى الطاقم التدريبي لفريق أوكراني

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

يايا توريه - كينجداو هوانغهاي

انضم يايا توريه إلى الطاقم الفني لنادي أولمبيك دونتسك الأوكراني.

لاعب الوسط الإيفواري السابق لـ برشلونة ومانشستر سيتي سعى للحصول على مؤهلات التدريب في إنجلترا بالعمل في ناديي بلاكبيرن وكوينز بارك رينجرز.

وحصل يايا (37 عاما) على فرصة البدء من خلال نادي أولمبيك دونتسك الأوكراني رفقة المدرب إيجور كاليموفسكي، ليعود للمدينة التي بدءا منها مسيرته في القارة العجوز.

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وكان يايا قد بدأ مشواره رفقة نادي ميتالور دونتسك بين عامي 2003 و2005.

وقال توريه عقب موقع النادي الرسمي: "بدأت مسيرتي في دونتسك، والآن ابدأ مشواري التدريبي من هنا".

وأضاف "أعلم أنني في أولمبيك وليس ميتالو، لكنني أتذكر كيف كان الناس ودودين وجيدين في دونتسك، وأنا سعيد بهم".

وأكمل "لأكون أمينا، وكيلي تفاجئ أنني أريد البدء في التدريب من أوكرانيا، لكنني أصررت على قراري".

وتابع "ليس من السهل إيجاد مكانا للعمل بهدوء دون أي ضغوط غير ضرورية، سأذاكر، وسوف يتم قبولك كصديق".

وأنهى يايا توريه مشواره الرياضي مع نادي كينجداو الصيني إذ قادهم إلى الصعود للدوري السوبر ورحل عن الفريق في يناير 2020.

وارتبط اسم متوسط الميدان باللعب لصفوف فريقي فاسكو دا جاما وبوتافوجو البرازيليان.

يايا توريه أولمبيك دونتسك الأوكراني
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