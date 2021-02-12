ومن غيره؟ جوارديولا مدرب يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز

حصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جائزة باركليز كأفضل مدير فني في يناير المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال الإسباني الجائزة بعد مسيرة مذهلة لفريق سيتيزينس خلال يناير فاز فيها بست مباريات من أصل 6.

وتفوق سيتي على تشيلسي وبرايتون وكريستال بالاس وأستون فيلا ووست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد ليعزز تصدره لترتيب الدوري بفارق 5 نقاط حاليا عن الوصيف مانشستر يونايتد.

وتوج جوارديولا، مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته ليعادل يورجن كلوب وهاري ريدناب ومارتن أونيل.

🤩 𝐒𝐈𝐗 matches, 𝐒𝐈𝐗 wins 🤩@ManCity boss Pep Guardiola is your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/KjFVkFr1BK — Premier League (@premierleague) February 12, 2021

وحصل عليها بعد التفوق على ميكيل أرتيتا وديفيد مويس وجراهام بوتر مدربي أرسنال ووست هام يونايتد وبرايتون على الترتيب.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون نال الجائزة في سبتمبر الماضي وحصل عليها البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون في أكتوبر.

وفي نوفمبر اقتنصها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنام ونالها دين سميث مدرب أستون فيلا في ديسمبر.