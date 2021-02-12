رئيس مولودية الجزائر: الكل جاهز.. ونأمل العودة بنتيجة إيجابية ضد الزمالك

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

مولودية الجزائر

أوضح عبد الناصر ألماس رئيس نادي مولودية الجزائر جاهزية جميع لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الزمالك مشواره في دوري الأبطال بلقاء الفريق الجزائري لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

وقال ألماس في تصريحات للإذاعة الجزائرية: "الجميع جاهز لمباراة الزمالك الذي هو فريق قوي".

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وأضاف "تلقينا الترحاب من مسؤولي الزمالك منذ وصولنا مطار القاهرة، وكل اللاعبين مستعدين للمشاركة حسب خيارات المدرب".

وأردف "الكل جاهز ولا وجود لإصابات".

وأتم "نأمل العودة بنتيجة إيجابية".

وتضم المجموعة الرابعة أيضا الترجي التونسي وتونجيث السنغالي.

مولودية الجزائر في إفريقيا منافس الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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