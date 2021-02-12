جوندوجان لاعب يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز

نال إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي جائزة EA Sports كأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير المنصرم.

وساهم الألماني في فوز سيتي بستة مباريات متتالية ليعزز الفريق تصدره لترتيب البطولة.

وسجل 5 أهداف خلال الشهر الأول من العام الحالي.

وقال جوندوجان لموقع الدوري الإنجليزي:"أفضل ما في يناير هي مسيرة الانتصارات، الشعور الذي بداخلك، أنك قوي جدا كفريق في الوقت الراهن، لست فقط كلاعب. شعور رائع".

وواصل لاعب دورتموند السابق "انتابني ذلك الشعور عدة مرات، في الموسم الذي وصلنا فيه لمائة نقطة، في الموسم الذي تلاه حين توجنا بفارق نقطة عن ليفربول. تشعر بذلك أحيانا، أنك قوي جدا ولا يمكن هزيمتك".

ونال جوندوجان (30 عاما) الجائزة لأول مرة في مسيرته، وبات أول لاعب يحصل عليها من فريق سيتي منذ سيرخيو أجويرو في يناير 2020.

وتفوق جوندوجان على كريج داوسون وجاك جريليش وبيرند لينو وجيمس ماديسون وماتيوس بيريرا وبوكايو ساكا وجون ستونز ليفوز بالجائزة.

وفاز دومينيك كالفرت لوين مهاجم إيفرتون بالجائزة في سبتمبر الماضي ونالها سون هيونج مين نجم توتنام في أكتوبر.

وفي آخر شهرين من العام الماضي توج بها برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد.