جوندوجان لاعب يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

جوندوجان

نال إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي جائزة EA Sports كأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير المنصرم.

وساهم الألماني في فوز سيتي بستة مباريات متتالية ليعزز الفريق تصدره لترتيب البطولة.

وسجل 5 أهداف خلال الشهر الأول من العام الحالي.

أخبار متعلقة
أرتيتا: أسرتي تلقت تهديدات عبر الإنترنت ليفاندوفسكي يكشف ما قاله لزملائه بين شوطي نهائي المونديال اختر تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر بايرن ميونيخ يعلن إصابة جنابري

وقال جوندوجان لموقع الدوري الإنجليزي:"أفضل ما في يناير هي مسيرة الانتصارات، الشعور الذي بداخلك، أنك قوي جدا كفريق في الوقت الراهن، لست فقط كلاعب. شعور رائع".

وواصل لاعب دورتموند السابق "انتابني ذلك الشعور عدة مرات، في الموسم الذي وصلنا فيه لمائة نقطة، في الموسم الذي تلاه حين توجنا بفارق نقطة عن ليفربول. تشعر بذلك أحيانا، أنك قوي جدا ولا يمكن هزيمتك".

ونال جوندوجان (30 عاما) الجائزة لأول مرة في مسيرته، وبات أول لاعب يحصل عليها من فريق سيتي منذ سيرخيو أجويرو في يناير 2020.

وتفوق جوندوجان على كريج داوسون وجاك جريليش وبيرند لينو وجيمس ماديسون وماتيوس بيريرا وبوكايو ساكا وجون ستونز ليفوز بالجائزة.

وفاز دومينيك كالفرت لوين مهاجم إيفرتون بالجائزة في سبتمبر الماضي ونالها سون هيونج مين نجم توتنام في أكتوبر.

وفي آخر شهرين من العام الماضي توج بها برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي جوندوجان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب إلتشي يستقيل في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام سيلتا ساعة | الدوري الإسباني
حوار – بانون: لو نشر معلول صورة قدمه سيعتذرون له.. ولقبي في المغرب "88" ساعة | كأس العالم للأندية 2020
محمد هاني: لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح الزمالك ضد بالميراس.. والانتقادات طبيعية في الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية 2020
ميشيل يانكون: هذا سر تطور الشناوي في ركلات الترجيح.. ولا أفكر في ضم حراس جدد للأهلي ساعة | كأس العالم للأندية 2020
سكاي: دييجو كوستا على وشك الانضمام إلى بالميراس ساعة | أمريكا
الإسماعيلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب المولودية: كانت مباراة بين فريق يهاجم وآخر يدافع.. النتيجة تخدمنا معنويا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حسين الشحات: مصافحة أبو تريكة كانت لقطة عفوية.. وكيف نصف أي من فرق مونديال الأندية بالسيئين؟ 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 4 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي
قد ينال إعجابك