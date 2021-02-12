أرتيتا: أسرتي تلقت تهديدات عبر الإنترنت

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن أسرته تعرضت لتهديدات من أشخاص عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن الانتقادات التي يتعرض لها هي أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

وفاز أرسنال مرة وحيدة في آخر 5 مباريات وخسر 3 لقاءات، ودع كأس الاتحاد الإنجليزي وتراجع للمركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح الإسباني في مؤتمر يخص مباراته ضد ضيفه ليدز يونايتد يوم الأحد "أعتقد أننا إذا قرأنا كل ما يكتب عنا لربما بقينا في الفراش لأيام. كلنا معرضون لذلك في هذا المجال ولهذا أفضل ألا أقرأ ما يكتب لأني سأتأثر شخصيا في اللحظة التي يريد فيها شخص النيل من عائلتي".

وواصل "هذا حدث، والنادي يعلم ذلك وحاولنا فعل شيء. لن يتوقف الأمر غدا، نعرف ذلك، هل بمقدورنا فعل شيء تجاه ذلك؟ هذا ما أحاول فعله. لست الوحيد الذي يعاني من هذه الأشياء، أعتقد أنك عندما تفوز يكون كل شيء جميلا وتكون مذهلا وأفضل مدرب، وحين تخسر تصبح العكس".

واستمر لاعب أرسنال السابق "هذه الحقيقة المرة. حين يكون الأمر شخصيا تجاهي أستطيع تقبله، لكن حين تنخرط العائلة يصبح مختلفا تماما. ما أطلبه هو التحلي بالاحترام، أن تنتقد باحترام. لست مطالبا بإيذاء أحد. هذا جزء من عملنا، لكن حين ينوي أشخاص الإيذاء، وقتها يصبح الأمر سخيفا".

ويستعد أرسنال لمواجهة ليدز في الجولة 24 من الدوري.

وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على بنفيكا في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.