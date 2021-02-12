المرض يبعد رولان عن رحلة بيراميدز إلى كوت ديفوار

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

دييجو رولان - أوروجواي

قرر بيراميدز عدم سفر لاعبه دييجو رولان مع الفريق إلى كوت ديفوار بعد شعوره بآلام وأعراض رغم سلبية مسحته الطبية.

وتنطلق بعثة بيراميدز إلى كوت ديفوار استعدادا لمواجهة راسينج كلوب يوم الأحد في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وكان مفترضا سفر اللاعب المنتمي لأوروجواي مع الفريق رغم خروجه من قائمة المباراة.

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لكن الجهاز الفني فضل إراحته حفاظا عليه وعلى بقية أعضاء الفريق بعد التشاور مع الجهاز الطبي.

وشعر رولان بآلام مما استدعى خضوعه لمسحة طبية للاطمئنان عليه من فيروس كورونا، وجاءت المسحة سلبية.

وانضم المهاجم في يناير المنصرم إلى بيراميدز معارا من ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري.

وسجل رولان هدفين في مباراتين مع بيراميدز، خسر الفريق الأولى ضد إنبي وفاز على طلائع الجيش في الثانية.

ويستضيف بيراميدز، وصيف النسخة الماضية من الكونفدرالية، فريق راسينج كلوب في 21 فبراير في مواجهة الإياب.

بيراميدز الكونفدرالية
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