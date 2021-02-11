اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2020 عن أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة.

بايرن ميونيخ توج بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على تيجيريز المكسيسي بهدف في النهائي.

وفاز جوشوا كيميتش بجازئة ثالث أفضل لاعب في البطولة بعد حصد اللقب رفقة فريقه.

أندريه بيير جينياك المهاجم الفرنسي المخضرم حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة بقيادته فريقه للنهائي وتسجيل 3 أهداف في البطولة.

جينياك صاحب الـ35 عاما هو أيضا هداف النسخة الحالية من البطولة برصيد 3 أهداف في 3 مباريات.

وأخيرا، حصد روبيرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية بعد تسجيل هدفين في البطولة وحصد اللقب.