جينياك: نشعر بخيبة أمل للخسارة من بايرن.. وأفتقد فرنسا

الخميس، 11 فبراير 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس

يشعر أندرييه بيير جينياك مهاجم تيجيريس المكسيكي بخيبة أمل بعد الخسارة ضد بايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية بعدما تغلب على تيجيريس بهدف في النهائي.

وقال جينياك عقب المباراة في تصريحات نقلتها قناة "beIN Sports": "في الواقع نشعر بخيبة أمل بسبب النتيجة لكن كنا نعلم اننا سنواجه فريقا قويا".

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وأضاف "مثلّنا المكسيك على أفضل صورة وبروح وشخصية كبيرة".

وأكمل "الحصول على المركز الثاني كان أمرا ممتاز".

ووجه الشكر لجماهير فريقه في المكسيك "شكرا على الدعم وسنعود أقوى ونأمل أن يكون هناك المزيد من الفرق المكسيكية للوصول للنهائي".

وتطرق للحديث عن الجماهير الفرنسية، وقال: "أعرف أنهم تابعوا المباراة في فرنسا وكان شيئا ممتازا".

وأتم "أفتقد فرنسا لكني بخير في المكسيك".

وسجل جينياك 3 أهداف خلال البطولة، بواقع هدفين في أولسان هيونداي في ربع النهائي وهدف في بالميراس بنصف نهائي البطولة.

ويلعب جينياك (35 عاما) مع تيجيريس منذ عام 2015.

بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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