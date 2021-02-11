مؤتمر مدرب مولودية الجزائر: نريد تقديم مباراة قوية ضد الزمالك الغني عن التعريف

"نريد تقديم مباراة قوية أمام الزمالك الغني عن التعريف" هكذا تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لمولودية الجزائر عن ملاقاة الفريق الأبيض.

ويلتقي الزمالك مع المولودية غدا الجمعة في استاد القاهرة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث العمراني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قائلا: "نشكر الزمالك على حسن الاستقبال ونريد تقديم مباراة قوية والخروج بنتيجة إيجابية".

وأردف "الزمالك غني عن التعريف ولديه خبرات كبيرة في إفريقيا ويتصدر الدوري المصري وفريق متوازن ولديه نقاط قوة وضعف".

وأتم "أهم شيء أن نركز في المباراة جيدا".

فيما قال عبد الرحمن حشود قائد المولودية: "جئنا لتقديم مباراة قوية أمام الزمالك الكبير وسنلعب في استاد القاهرة الذي توج فيه منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019 ونشعر بالتفاؤل بسبب ذلك الملعب".