مؤتمر باتشيكو: أهنئ الأهلي على إنجازه وأتمنى ملاقاته في نهائي إفريقيا.. ومفاجأة للمولودية الخميس، 11 فبراير 2021 - 20:27 كتب : أحمد شوقي صلاح جايمي باتشيكو مدرب الزمالك باتشيكو الزمالك الأهلي في إفريقيا نرشح لكم أخر الأخبار بعد غياب دام 15 عاما.. مراسم تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 28 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020 نيمار: أشعر بالحزن والألم.. لم أعد أستطيع الاحتمال 38 دقيقة | أوروبا موسيماني عن برونزية العالم: ليست الميدالية التي تمنيناها.. سنحاول العودة العام المقبل 56 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية 2020 جينياك: نشعر بخيبة أمل للخسارة من بايرن.. وأفتقد فرنسا ساعة | كأس العالم للأندية 2020 قرعة نارية لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | أوروبا اكتملت السداسية التاريخية.. بايرن ميونيخ بطلا للعالم ساعة | كأس العالم للأندية 2020 في المركز قبل الأخير.. الاتحاد يهزم الإسماعيلي بـ 10 لاعبين ويزيد موقفه تأزما ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. اكتملت السداسية التاريخية.. بايرن ميونيخ بطلا للعالم بعد غياب دام 15 عاما.. مراسم تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية الشناوي يتألق.. الأهلي يقهر لعنته البرازيلية ويظفر ببرونزية مونديال الأندية موسيماني عن برونزية العالم: ليست الميدالية التي تمنيناها.. سنحاول العودة العام المقبل مؤتمر باتشيكو: أهنئ الأهلي على إنجازه وأتمنى ملاقاته في نهائي إفريقيا.. ومفاجأة للمولودية الأكثر مشاهدة 1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ أمس اليوم غدا كأس الاتحاد الإنجليزي 1 سوانزي سيتي 3 مانشستر سيتي انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي 5 إيفرتون 4 توتنام هوتسبر انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي 1 شيفيلد يونايتد 0 بريستول سيتي انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي 1 ليستر سيتي 0 برايتون انتهت كأس سويسرا 4 أراو 2 سيون انتهت الدوري المصري 0 غزل المحلة 2 سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري 1 الاتحاد السكندري 0 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 1 مصر للمقاصة 0 الإنتاج الحربي انتهت كأس العالم للأندية (2) 0 بالميراس (3)0 الأهلي انتهت كأس العالم للأندية 0 تايجرز أونال 1 بايرن ميونيخ انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش - سموحة لم تبدأ 17:00 دوري أبطال إفريقيا - الزمالك - مولودية الجزائر لم تبدأ 21:00 دوري أبطال إفريقيا - فيتا كلوب - سيمبا لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - أوساسونا لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - بولونيا - بينفينتو لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك