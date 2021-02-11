انتهت مونديال الأندية – بايرن ميونيخ (1) (0) تيجريس.. سداسية تاريخية

يصطدم بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، بـ تيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

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نهاية المباراة

ق.85 هدف أسطوري ضائع! شوبو موتينج ينطلق بشكل عجيب ويراوغ عددا هائلا من اللاعبين ويمرر إلى كوستا الذي سدد لكن جوزمان تصدى

ق.84 سوء تفاهم بين دفاع وحارس تيجريس، لكن جوزمان يلحق الكرة في اللحظة الأخيرة قبل عبورها الخط

ق.81 توليسو كاد أن يقتل المباراة! تسديدة قوية من الفرنسي تمر من تحت يد جوزمان وترتد من القائم وتصل لقفازيه مجددا بغرابة

ق.72 خروج ساني وليفاندوفسكي وكومان ودخول جمال موسيالا ودوجلاس كوستا وشوبو موتينج

ق.64 دخول توليسو بدلا من جنابري

ق.61 جووووووووووول تقنية الفيديو تحتسب الهدف بعد مراجعته

ق.58 هدف ملغي لـ بايرن بداعي التسلل على ليفاندوفسكي قبل أن يسجل بافار

ق.51 تهديد أول في الشوط الثاني! تسديدة من جنابري في الزاوية البعيدة لكن تعلو القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الثاني

ق.34 تسديدة قوية من ساني ترتد من قائم تيجريس

ق.25 تسديدة قوية من كومان والحارس جوزمان يتصدى بثبات

ق.20 بعد مراجعة تقنية الفيديو، الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق.18 جوووووووووووول جوشوا كيميتش يسجل الأول بتسديدة أرضية رائعة

ق.5 أول تهديد من بايرن بتسديدة كومان لكن جوزمان حارس تيجريس يمسك بثبات

ق.1 تهديد أول بعد 23 ثانية برأسية جينياك الخطير لكن تصطدم في الدفاع وتخرج إلى ركنية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل