قائمة الزمالك - عودة ساسي وبنشرقي واستمرار غياب المثلوثي أمام المولودية

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة مولودية الجزائر غدا الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة عودة فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي، فيما استمر غياب التونسي حمزة المثلوثي.

ولا يتواجد سيف الدين الجزيري غير المقيد إفريقيًا لمشاركته مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف روقا – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بنشرقي – حسين فيصل

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل