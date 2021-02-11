نانت يقيل ريمون دومينيك بعد أقل من شهرين ويعوضه بمدرب سان جيرمان الأسبق

الخميس، 11 فبراير 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

ريمون دومينيك

أعلن نادي نانت الفرنسي عن إقالة ريمون دومينيك من منصبه كمدير فني للفريق.

وذكر بيان نانت أن أنطوان كومبواريه المدير الفني الأسبق لـ باريس سان جيرمان، سيعوض دومينيك في منصبه.

لتتم إقالة دومينيك بعد أقل من شهرين على توليه المهمة، إذ أُعلِن عن تعيينه مدربا لـ نانت في 26 ديسمبر الماضي.

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ولم يخض دومينيك إلا 8 مباريات مع نانت، تعادل في 4 منها وخسر مثلها، ولم يتذوق طعم الانتصار.

النتائج السلبية أدت إلى تقهقر نانت إلى المركز 18 برصيد 19 نقطة، وبات مهددا بالهبوط أكثر من أي وقت مضى.

وكان دومينيك قد ظل 10 سنوات بعيدا عن عالم التدريب منذ رحيله عن منتخب فرنسا عقب فضيحة كأس العالم 2010، وحتى توليه مهمة نانت نهاية العام الماضي.

ويتولى كومبواريه (57 عاما) المهمة، وهو الذي قاد باريس سان جيرمان بين 2009 و2011، وكان أول مدرب للفريق العاصمي خلال الحقبة القطرية قبل أن يعوضه كارلو أنشيلوتي.

كما تولى كومبواريه تدريب الهلال السعودي، ثم عاد إلى فرنسا وأشرف على تدريب لانس، وجانجامب، ديجون، وتولوز، وأخيرا نانت.

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