نانت يقيل ريمون دومينيك بعد أقل من شهرين ويعوضه بمدرب سان جيرمان الأسبق

أعلن نادي نانت الفرنسي عن إقالة ريمون دومينيك من منصبه كمدير فني للفريق.

وذكر بيان نانت أن أنطوان كومبواريه المدير الفني الأسبق لـ باريس سان جيرمان، سيعوض دومينيك في منصبه.

لتتم إقالة دومينيك بعد أقل من شهرين على توليه المهمة، إذ أُعلِن عن تعيينه مدربا لـ نانت في 26 ديسمبر الماضي.

Le FC Nantes annonce l’arrivée d’𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ au poste d’entraîneur principal afin que le Club amorce un nouvel élan pour conserver sa place dans l’Élite. Par cette nomination, le Club annonce également sa décision de se séparer de Raymond Domenech. pic.twitter.com/yxo9yKP1Of — FC Nantes (@FCNantes) February 10, 2021

ولم يخض دومينيك إلا 8 مباريات مع نانت، تعادل في 4 منها وخسر مثلها، ولم يتذوق طعم الانتصار.

النتائج السلبية أدت إلى تقهقر نانت إلى المركز 18 برصيد 19 نقطة، وبات مهددا بالهبوط أكثر من أي وقت مضى.

وكان دومينيك قد ظل 10 سنوات بعيدا عن عالم التدريب منذ رحيله عن منتخب فرنسا عقب فضيحة كأس العالم 2010، وحتى توليه مهمة نانت نهاية العام الماضي.

ويتولى كومبواريه (57 عاما) المهمة، وهو الذي قاد باريس سان جيرمان بين 2009 و2011، وكان أول مدرب للفريق العاصمي خلال الحقبة القطرية قبل أن يعوضه كارلو أنشيلوتي.

كما تولى كومبواريه تدريب الهلال السعودي، ثم عاد إلى فرنسا وأشرف على تدريب لانس، وجانجامب، ديجون، وتولوز، وأخيرا نانت.