بعد 10 سنوات في الظِل.. ريمون دومينيك يعود للتدريب من بوابة نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي عن تعيين ريمون دومينيك مديرا فنيا جديدا للفريق.

وذكر نانت أن دومينيك سيتولى المهمة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرّح المخضرم دومينيك عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد وفخور جدا للانضمام اليوم إلى نادٍ أسطوري مثل نانت".

وأضاف: "لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع طاقمي للقيام بكل شيء ممكن لكي يصل الفريق إلى المركز الذي يستحقه".

Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. — FC Nantes (@FCNantes) December 26, 2020

ويعاني نانت من انطلاقة متعثرة في الدوري الفرنسي، إذ حقق الفوز 3 مرات فقط خلال أول 17 جولة، ليحتل المركز 16 برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

الانطلاقة البطيئة دفعت نانت إلى إقالة مدربه كريستيان جوركوف يوم 8 ديسمبر الماضي، ليتولى مساعده باتريك كولوت المهمة مؤقتا لمدة أسبوعين.

من جانبه، غاب دومينيك (68 عاما) عن الساحة الكروية منذ 10 سنوات، بعد رحيله عن تدريب منتخب بلاده فرنسا.

دومينيك قاد فرنسا بين 2004 و2010، وقادها لوصافة كأس العالم 2006، لكنه فشل بعد عامين في يورو 2008 وودعه من الدور الأول بنتائج كارثية، قبل أن تحل فضيحة كأس العالم 2010 الذي شهد توديع الديوك من الدور الأول أيضا، وإضراب اللاعبين عن التدريب بسبب استبعاد نيكولاس أنيلكا من معسكر المنتخب.

وسبق لـ دومينيك قيادة فريق أوليمبيك ليون بين 1988 و1993، وهو آخر نادٍ يشرف على قيادته.

بعدها درّب دومينيك منتخب شباب فرنسا لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يتم تصعيده لتولي مهمة المنتخب الأول.