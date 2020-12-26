بعد 10 سنوات في الظِل.. ريمون دومينيك يعود للتدريب من بوابة نانت

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 19:59

كتب : FilGoal

ريمون دومينيك

أعلن نادي نانت الفرنسي عن تعيين ريمون دومينيك مديرا فنيا جديدا للفريق.

وذكر نانت أن دومينيك سيتولى المهمة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرّح المخضرم دومينيك عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد وفخور جدا للانضمام اليوم إلى نادٍ أسطوري مثل نانت".

أخبار متعلقة
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعمّق جراح بالاس بانتصار تاريخي جديد سولشاير: يريدون أن نحقق الفوز في كل مباراة لكن الحقيقة هي أننا لا نستطيع ذلك تقارير: لإعادة اللقب الغائب منذ 75 عاما.. أريس يريد ضم وردة في الشتاء ميسي: جوارديولا ولويس إنريكي هما الأفضل في مسيرتي

وأضاف: "لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع طاقمي للقيام بكل شيء ممكن لكي يصل الفريق إلى المركز الذي يستحقه".

ويعاني نانت من انطلاقة متعثرة في الدوري الفرنسي، إذ حقق الفوز 3 مرات فقط خلال أول 17 جولة، ليحتل المركز 16 برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

الانطلاقة البطيئة دفعت نانت إلى إقالة مدربه كريستيان جوركوف يوم 8 ديسمبر الماضي، ليتولى مساعده باتريك كولوت المهمة مؤقتا لمدة أسبوعين.

من جانبه، غاب دومينيك (68 عاما) عن الساحة الكروية منذ 10 سنوات، بعد رحيله عن تدريب منتخب بلاده فرنسا.

دومينيك قاد فرنسا بين 2004 و2010، وقادها لوصافة كأس العالم 2006، لكنه فشل بعد عامين في يورو 2008 وودعه من الدور الأول بنتائج كارثية، قبل أن تحل فضيحة كأس العالم 2010 الذي شهد توديع الديوك من الدور الأول أيضا، وإضراب اللاعبين عن التدريب بسبب استبعاد نيكولاس أنيلكا من معسكر المنتخب.

وسبق لـ دومينيك قيادة فريق أوليمبيك ليون بين 1988 و1993، وهو آخر نادٍ يشرف على قيادته.

بعدها درّب دومينيك منتخب شباب فرنسا لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يتم تصعيده لتولي مهمة المنتخب الأول.

ريمون دومينيك في فرنسا الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: لم نُخطر بإيقاف القيد.. اعتدنا على تلك الشائعات 8 دقيقة | الدوري المصري
بعد 10 سنوات في الظِل.. ريمون دومينيك يعود للتدريب من بوابة نانت 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
طبيب الزمالك: اطمأنننا على حالة ساسي ويعود للمران غدا.. وحالة المصابين بـ كورونا مستقرة 45 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كل عروض مصطفى محمد "شفهية".. متمسكون ببقائه 54 دقيقة | ميركاتو
مباشر في إنجلترا - أرسنال (1) (0) تشيلسي.. لاكازيت يتقدم 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(0) المصري.. جمعة يهدر فرصة التقدم 56 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول في الدوري.. الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ115 دقيقة ساعة | الدوري المصري
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يعمّق جراح بالاس بانتصار تاريخي جديد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 2 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 3 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 4 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها
قد ينال إعجابك