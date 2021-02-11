لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه.. ولماذا لا يستمر مع ليفربول لـ6 سنوات؟

يؤمن ديان لوفرين مدافع زينت الحالي وليفربول السابق أن محمد صلاح هو أكبر ناقد لأدائه، مؤكدا على تواصلهم الدائم حتى الآن.

لوفرين رحل عن ليفربول في عام 2020، بعد 6 سنوات قضاها في النادي الإنجليزي بعدما انتقل له من ساوثامبتون عام 2014، وخلال هذه الفترة جمعت صداقة مع صلاح.

وقال لوفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية": "ما زلت على تواصل مع صلاح، نحن رفاق ولا نزال نتحدث عن كل شيء".

وأضاف "مو ملتزم للغاية، ليس من أجل ليفربول ولكن لأجل نفسه. إنه أكبر من ينتقد نفسه عندما لا تكون الأمور على ما يرام".

واستمر "لست متفاجئا مما يفعله على المستوى الفردي، هو مُذهل للغاية إذا نظرت لعدد الأهداف التي سجلها".

وتابع "يجب أن يكون هناك ود بين الطرفين (ليفربول وصلاح) وأرى أن هذا متواجد الآن، لذا لما لا (يستمر مع الفريق؟".

وأكمل "إنه في فترة الذروة وفي أفضل عمر في مسيرته".

وأتم "لماذا لا يستمر لمدة 4 أو 5 أو 6 سنوات مع الفريق؟".

صلاح (28 عاما) سجل 15 هدفا حتى الآن في الدوري الإنجليزي يتصدر بهم قائمة الهدافين".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 40 نقطة من 23 مباراة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر ولديه مباراة مؤجلة".