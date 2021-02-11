مران الزمالك - إصابة عضوين من الجهاز الإداري بكورونا وسلبية مسحة اللاعبين.. وجلسة تحفيزية

الخميس، 11 فبراير 2021 - 16:32

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في الاتحاد السكندري

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك إصابة عضوين من الجهاز الإداري للفريق بفيروس كورونا "كوفيد 19" وسلبية مسحة اللاعبين.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن العضوين تم عزلهما ويخضعان حاليا للبرتوكول المتبع من وزارة الصحة المصرية.

وخاض الزمالك مرانه الرئيسي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة.

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ووضع الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران.

وأدى اللاعبون بعض تدريبات الإطالات وتدريبات تأهيلية بالكرة وفقرة سرعات لمدة دقائق وذلك تحت إشراف جايمي باتشيكو مدرب الفريق.

وخاض محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، بناء على طلب من الجهاز الفني، إذ فضل تواجده منفردا وعدم خوضه للمران الجماعي مع باقي حراس الفريق.

وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات على هامش المران، وأدت المجموعات تدريبات فنية تحت إشراف مدحت عبد الهادي وكوستا أعضاء الجهاز الفني.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التدريبات على التسليم والتسلم تحت الضغط، وتم إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء ومنح التعليمات.

وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبيه لتحفيزهم قبل انطلاق المران، وتحدث معهم على أهمية تقديم عرض قوي ضد مولودية الجزائر في بداية المشوار، ونقل المدرب للجميع ثقته الكاملة لتحقيق أفضل شيء خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنهم جميعا على قدر المسؤولية لما يمتلكونه من إمكانيات فنية وخبرات قوية في التعامل مع كل الظروف.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على تحفيز اللاعبين مؤكدا لهم أنهم الأفضل في إفريقيا، والجميع ينتظر منهم تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج.

ونقل عبد الحليم علي مدير الكرة ثقة الجميع في إمكانيات وقدرات اللاعبين، لتحقيق بداية مثالية في البطولة الإفريقية كبداية في مشوار الفريق نحو التتويج في اللقب.

وتحدث اللاعبون في نهاية الجلسة وتعاهدوا على بذل أقصى جهد أمام مولودية الجزائر للفوز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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