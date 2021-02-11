جوارديولا: هكذا سنتعامل من الأسبوع الصعب الذي ينتظرنا

الخميس، 11 فبراير 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالانتصار على سوانزي سيتي

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طريقة تعامله مع الأسبوع الصعب الذي ينتظره، حين يلعب ضد توتنام وإيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي بنتيجة 3-1 وتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو الانتصار الـ15 على التوالي في كل البطولات هذا الموسم ليحقق الفريق أطول سلسلة انتصارات لفريق إنجليزي عبر التاريخ.

وقال جوارديولا عن الانتصارات المتتالية التي يحققها فريقه: "إنه يظهر مدى تميز هؤلاء اللاعبين. نفكر في المرحلة التالية. أعلم أننا حطمنا رقما قياسيا".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الرقم القياسي الآن ملك لنا وسيتم كسره بالتأكيد. هذه هي الرياضة".

واستمر "القيام بما قمنا به حتى الآن أمر رائع للغاية. الشيء المهم هو الطريقة التي نلعب بها، والاستمرارية والأمور الأخرى".

وأتم "أمامنا أسبوع صعب بشكل لا يصدق، لكننا سنتعامل مع كل مباراة على حدة، وكل مباراة تلو الأخرى".

ويبدأ سيتي أسبوعه الصعب في الدوري الإنجليزي بمواجهة توتنام السبت في ملعب الاتحاد، قبل الخروج لملاقاة إيفرتون يوم الأربعاء، ثم استضافة أرسنال الأحد التالي.

ويحتل فريق جوارديولا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف، و7 نقاط عن ليستر سيتي الثالث، و10 نقاط عن ليفربول حامل اللقب، صاحب المركز الرابع.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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