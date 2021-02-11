للشهر الخامس على التوالي.. صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف لليفربول

الخميس، 11 فبراير 2021 - 15:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر يناير المنصرم.

وحصد صلاح الجائزة بالهدف الثاني الذي سجله في شباك وست هام يونايتد بعد هجمة مرتدة مثالية.

واحتل هذا الهدف المركز الأول في التصويت، بينما جاء هدف صلاح الأول في وست هام في المركز الثاني، وهدفه الأول أمام مانشستر يونايتد في المركز الثالث.

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كان لاعب المقاولون العرب قد توج بالجائزة في كل أشهر الموسم الجاري.

في سبتمبر بهدفه أمام ليدز يونايتد، وفي أكتوبر بهدفه ضد إيفرتون، وفي نوفمبر برائعته أمام أتالانتا، وحصد هدفه الشهير ضد كريستال بالاس جائزة ديسمبر.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 22، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام المتصدر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي في الدوري السبت المقبل.

محمد صلاح ليفربول
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