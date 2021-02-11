للشهر الخامس على التوالي.. صلاح يتوج بجائزة أفضل هدف لليفربول

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر يناير المنصرم.

وحصد صلاح الجائزة بالهدف الثاني الذي سجله في شباك وست هام يونايتد بعد هجمة مرتدة مثالية.

واحتل هذا الهدف المركز الأول في التصويت، بينما جاء هدف صلاح الأول في وست هام في المركز الثاني، وهدفه الأول أمام مانشستر يونايتد في المركز الثالث.

كان لاعب المقاولون العرب قد توج بالجائزة في كل أشهر الموسم الجاري.

في سبتمبر بهدفه أمام ليدز يونايتد، وفي أكتوبر بهدفه ضد إيفرتون، وفي نوفمبر برائعته أمام أتالانتا، وحصد هدفه الشهير ضد كريستال بالاس جائزة ديسمبر.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 22، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

*𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒔𝒉𝒐𝒄𝒌𝒆𝒅*@MoSalah's incredible breakaway goal has won our 𝐆𝐎𝐓𝐌 competition 🏃‍♂️💨💨💨 pic.twitter.com/9oajj7yqzV — Liverpool FC (@LFC) February 11, 2021

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام المتصدر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي في الدوري السبت المقبل.