مورينيو: كنا الفريق الأفضل وفي غضون خمس دقائق "بوم" 3 أهداف

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن الأخطاء الدفاعية كلفت فريقه الخسارة رغم انه كان الفريق الأفضل ومتقدم بهدف. وذلك في تصريحاته للتلفزيون البريطانية.

وصرح مورينيو قائلا: "استمتعت بالمباراة ولم استمتع بها".

وواصل "استمتعت بالطريقة التي لعبنا بها حينما كانت معنا الكرة".

وأكمل "منذ الدقيقة الأولى كنا في موقف متميز، رأسية لاميلا وتصدي لروبن أولسن وكانت تلك البداية فقط".

وتابع "كانت لدينا الكرة وصنعنا فرصا وكنت نتحرك بشكل رائع وسجلنا الأهداف وصنعنا الفرص وأظهرنا شخصية كبيرة للقتال ضد الأخطاء التي لا تصدق، لكن الكرة الهجومية تفوز بالمباريات حينما ترتكب أخطاء دفاعية أكثر مما تصنع فرصا، سجلنا 4 أهداف ولم تكن كافية".

وأردف "الكل حزين في الفريق لأننا لعبنا بشكل جيد حينما كانت معنا الكرة، كنا شجعانا وصنعنا الفرص وكنا الفريق الأفضل ومتقدمين بهدف، في غضون 5 دقائق، بوم بوم بوم، خطأ خطأ خطأ، هدف هدف هدف، تقاتل للعودة، وتعود، ثم أخطاء أكثر ثم تقاتل مجددا".

وأتم "تلك كانت أشبه بالقط والفأر، الفأر كان أخطائنا الدفاعية، والقط كانت محاولاتنا للتعويض باللعب جيدا جدا وتسجيل الأهداف لكن ذلك لم يكن كافيا".

وخسر توتنام بنتيجة 5-4 أمام نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأربعاء.