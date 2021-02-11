ليفربول يرحب بحكم المحكمة بشأن حق رعاية هارفي إليوت

الخميس، 11 فبراير 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

هارفي إليوت - ليفربول

رحب نادي ليفربول بحكم المحكمة الرياضية البريطانية حول حق رعاية لاعبه هارفي إليوت لصالح ناديه السابق فولام.

وأصدرت المحكمة الإنجليزية حكمها بتعويض قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني تعتمد على أداء اللاعب، لصالح نادي فولام الذي ترعرع فيه اللاعب.

وأفاد ليفربول في بيان: "يمكن لنادي ليفربول تأكيد القرار الذي اتخذته لجنة تعويضات كرة القدم للمحترفين بشأن اللاعب هارفي إليوت".

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وأضاف البيان "نادي ليفربول لكرة القدم يحترم نتيجة تحقيق اللجنة العادل والشامل في هذا الأمر. نود أن نشكر اللجنة على وقتهم واجتهادهم في التوصل إلى قرار".

نادي فولام كان قد قرر اللجوء للمحكمة للحصول على تعويض مناسب لرحيل خريج أكاديميته، بعدما عرض ليفربول دفع مليون جينه استرليني فقط.

وأتم البيان "نتطلع الآن إلى الترحيب بعودة هارفي من فترة إعارته إلى بلاكبيرن روفرز في الصيف ومساعدته على مواصلة بناء مسيرة طويلة وناجحة في ليفربول".

بعمر 16 عامًا و 174 يومًا أصبح هارفي إليوت يصبح أصغر لاعب بتاريخ ليفربول يشارك كأساسي في مباراة رسمية.

ويلعب الجناح البالغ من العمر 18 عاما في صفوف بلاكبيرن بدوري القسم الثاني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ليفربول هارفي إليوت فولام
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