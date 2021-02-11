جاتوزو: مستقبلي؟ عليكم أن تسألوا النادي.. وأنا قائد السفينة

الخميس، 11 فبراير 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - نابولي - نهائي كأس إيطاليا

لا يعرف جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي، هل مستقبل مرتبط بنتيجة مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي أم لا.

نابولي ودع كأس إيطاليا من نصف النهائي بعد الخسارة من أتالانتا بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وقال جاتوزو ردا على الصحفيين عقب المباراة حول مستقبله: "لا أعرف، عليكم أن تسألوا النادي".

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وأضاف "أنا قائد السفينة، وعندما تسوء الأمور علي تحمل النتيجة".

وأردف "لا يمكنني التفكير في هذا على أنه الملاذ قبل الأخير أو الأخير، يجب أن أعمل ويجب أن أكون قادرا على الثقة".

وأتم "أنا المدير الفني، لن أكون الأول أو الأخير، لكني عليّ أن أؤدي عملي إلى النهاية".

وارتبط اسم أكثر من مدرب بخلافة جاتوزو، أبرزهم الإسباني رافائيل بينيتث مدرب البارتينوبي السابق.

ولم يحقق نابولي الفوز سوى في مباراة واحدة بآخر 5 مباريات سواء بالدوري أو كأس الإيطالي.

ويستعد نابولي لمواجهة يوفنتوس في قمة الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

جينارو جاتوزو نابولي في إيطاليا
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