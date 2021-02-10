كأس إيطاليا - أتالانتا يجرد نابولي من لقبه.. ويخوض نهائي لم يحدث من قبل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

ماتيا بيسينا - أتالانتا - نابولي - كأس إيطاليا

جرد أتالانتا ضيفه نابولي من لقب كأس إيطاليا وأقصاه مع نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-1 في الإياب وحجز مقعده في المباراة النهائية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وسيلتقي أتالانتا مع يوفنتوس المتفوق على إنتر في المباراة النهائية بكأس إيطاليا يوم 19 مايو المقبل على ملعب سان سيرو.

أخبار متعلقة
إلى نهائي كأس إيطاليا الـ 20.. يوفنتوس يفرض التعادل على إنتر انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (0) (0) إنتر.. السيدة العجوز إلى النهائي أتالانتا يتفوق على لاتسيو بـ 10 لاعبين ويحجز مقعدا في نصف نهائي كأس إيطاليا كأس إيطاليا - شوط واحد يكفي.. نابولي يعبر سبيزيا ويضرب موعدا ناريا مع أتالانتا

وتأهل أتالانتا لنهائي الكأس للمرة الخامسة في تاريخه، إذ حصد من قبل لقب نسخة 1963 وهو اللقب الوحيد في تاريخ النادي.

مشاركة ثانية لأتالانتا في النهائي بعد الظهور أمام لاتسيو في نهائي 2019.

ولم يسبق من قبل أن التقى يوفنتوس وأتالانتا في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، لتكون تلك المواجهة الأولى بينهما في نهائي الكأس.

أتالانتا تقدم أولا عن طريق هدافه الكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية على يمين مواطنه دافيد أوسبينا.

وبعد 6 دقائق أضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من زاباتا.

وتلك المباراة الثانية في 2021 بعد مواجهة ساسولو التي يصنع فيها الكولومبي هدفا ويصنع آخر، مثلما فعل في عام 2020.

في الشوط الثاني زاد نابولي من ضغطه لتقليص الفارق، وتحقق لهم الهدف عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 53.

ليصبح المكسيكي الشاب أصغر لاعب يسجل أكثر من 13 هدفا في المسابقات الإيطالية الموسم الجاري.

النيجيري فيكتور أوسمين كاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 71 لكنه براعة بيرلويجي جوليني حالت دون التسجيل.

وأنهى بيسينا الأمور بهدف ثالث بعد تمريرة بينية من زاباتا ليمر من بين ثنائي الدفاع ويسجل بسهولة في مرمى أوسبينا، قائدا نيراتزوري بيرجامو للنهائي.

أتالانتا كأس إيطاليا نابولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول مهمة له بعد الأهلي.. لاسارتي يتولى تدريب منتخب تشيلي 9 دقيقة | أمريكا
كأس إيطاليا - أتالانتا يجرد نابولي من لقبه.. ويخوض نهائي لم يحدث من قبل 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
أروابارينا: لن أستسلم أمام نتائج بيراميدز المهتزة.. ويجب أن نشيد بما قدمه الأهلي ضد بايرن 19 دقيقة | الدوري المصري
قبل أيام من مواجهة برشلونة.. نيمار يغادر لقاء كاين مصابا 20 دقيقة | الدوري الفرنسي
كأس اليونان - ثنائية كوكا تقود أولمبياكوس للفوز على أريس.. والعارضة تحرم وردة من التسجيل في فوز باوك الكبير 39 دقيقة | المحترفون
تشابي: تنظيم قطر لكأس العالم سيكون تاريخيا لهذا السبب 42 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس إنجلترا - إيفرتون (4)-(4) توتنام.. جوووووووول كين والتعادل 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك