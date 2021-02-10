كأس إيطاليا - أتالانتا يجرد نابولي من لقبه.. ويخوض نهائي لم يحدث من قبل

جرد أتالانتا ضيفه نابولي من لقب كأس إيطاليا وأقصاه مع نصف النهائي بالفوز بنتيجة 3-1 في الإياب وحجز مقعده في المباراة النهائية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وسيلتقي أتالانتا مع يوفنتوس المتفوق على إنتر في المباراة النهائية بكأس إيطاليا يوم 19 مايو المقبل على ملعب سان سيرو.

وتأهل أتالانتا لنهائي الكأس للمرة الخامسة في تاريخه، إذ حصد من قبل لقب نسخة 1963 وهو اللقب الوحيد في تاريخ النادي.

مشاركة ثانية لأتالانتا في النهائي بعد الظهور أمام لاتسيو في نهائي 2019.

ولم يسبق من قبل أن التقى يوفنتوس وأتالانتا في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، لتكون تلك المواجهة الأولى بينهما في نهائي الكأس.

أتالانتا تقدم أولا عن طريق هدافه الكولومبي دوفان زاباتا في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية على يمين مواطنه دافيد أوسبينا.

وبعد 6 دقائق أضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من زاباتا.

وتلك المباراة الثانية في 2021 بعد مواجهة ساسولو التي يصنع فيها الكولومبي هدفا ويصنع آخر، مثلما فعل في عام 2020.

في الشوط الثاني زاد نابولي من ضغطه لتقليص الفارق، وتحقق لهم الهدف عن طريق هيرفينج لوزانو في الدقيقة 53.

ليصبح المكسيكي الشاب أصغر لاعب يسجل أكثر من 13 هدفا في المسابقات الإيطالية الموسم الجاري.

النيجيري فيكتور أوسمين كاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 71 لكنه براعة بيرلويجي جوليني حالت دون التسجيل.

وأنهى بيسينا الأمور بهدف ثالث بعد تمريرة بينية من زاباتا ليمر من بين ثنائي الدفاع ويسجل بسهولة في مرمى أوسبينا، قائدا نيراتزوري بيرجامو للنهائي.