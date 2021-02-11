مونديال الأندية - سكاي: إصابة مولر بفيروس كورونا

أصيب توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بفيروس كورونا حسبما أعلنت شبكة سكاي سبورت الألمانية.

وسيعلن بايرن ميونيخ و"فيفا" بعد قليل وفقا للشبكة الألمانية إصابة اللاعب الألماني.

وسيغيب مولر عن المباراة النهائية والتي ستقام أمام أونال تيجريس في لكأس العالم للأندية 2020.

وأصبح مولر ثالث لاعب يصاب بكورونا بعد خافي مارتينيز وليون جوريتسكا الغائبان عن قائمة البافاري في مونديال الأندية.

وشارك مولر أمام الأهلي في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة 2-0.