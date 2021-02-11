مونديال الأندية - سكاي: إصابة مولر بفيروس كورونا

الخميس، 11 فبراير 2021 - 11:35

كتب : FilGoal

توماس مولر وحسين الشحات - الأهلي وبايرن ميونيخ

أصيب توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بفيروس كورونا حسبما أعلنت شبكة سكاي سبورت الألمانية.

وسيعلن بايرن ميونيخ و"فيفا" بعد قليل وفقا للشبكة الألمانية إصابة اللاعب الألماني.

وسيغيب مولر عن المباراة النهائية والتي ستقام أمام أونال تيجريس في لكأس العالم للأندية 2020.

أخبار متعلقة
مولر: الأهلي مثل بايرن في مصر.. نطمح للسداسية التاريخية مولر: قصتنا هذا العام جديرة بالتحول إلى فيلم في هوليوود مولر ونوير: مونديال الأندية؟ نريد أن نكمل السداسية ونكرر إنجاز 2013 بعد السقوط برباعية.. مولر: لا يوجد فريق لا يخسر لسنوات

وأصبح مولر ثالث لاعب يصاب بكورونا بعد خافي مارتينيز وليون جوريتسكا الغائبان عن قائمة البافاري في مونديال الأندية.

وشارك مولر أمام الأهلي في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة 2-0.

توماس مولر كأس العالم للأندية بايرن ميونيخ مونديال الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه.. ولماذا لا يستمر مع ليفربول لـ6 سنوات؟ 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري – المقاصة (1) (0) الإنتاج الحربي.. هدف أول رائع 29 دقيقة | الدوري المصري
في مباراة مثيرة.. سيراميكا كليوباترا يقفز للمربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة 56 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال الأندية - الأهلي (0)-(0) بالميراس.. بواليا يسدد خارج المرمى 59 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كأس مصر - إنبي يتفادى المفاجأة بهدفي البدلاء.. ودجلة يتخطى البنك الأهلي بالثلاثة ساعة | مصر
مران الزمالك - إصابة عضوين من الجهاز الإداري بكورونا وسلبية مسحة اللاعبين.. وجلسة تحفيزية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: هكذا سنتعامل من الأسبوع الصعب الذي ينتظرنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك