تقارير: رئيس اللجنة المنظمة لـ طوكيو 2020 يستقيل خلال ساعات

صار من المتوقع أن يستقيل رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، ورئيس وزراء اليابان السابق، يوشيرو موري، من منصبه، خلال الساعات المقبلة بحسب عدد من التقارير العالمية، أبرزها من جارديان وCNN.

وتأتي استقالة موري المتوقعة يوم الجمعة، بعد تصريحاته التي وصفت بالعدائية ضد السيدات، حيث قال إن "السيدات المحبات للحديث يتسببن في إطالة الاجتماعات دون داع".

ومن المنتظر أن يخلف موري، الذي اعتذر أكثر من مرة عن تصريحاته، سابورو كاوابوتشي، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في اليابان، والذي يبلغ من العمر 84 عاما.

وتأتي استقالة موري المتوقعة بعد العديد من الإدانات لتصريحاته، ربما جاء أبرزها من لاعبة التنس ناومي أوساكا، واللجنة الأولمبية الدولية، وشركة تويوتا أحد رعاة الحدث.

وتُلعب أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.