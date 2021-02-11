شكرا لكرة القدم القديمة.. إيفرتون يقصي توتنام من كأس إنجلترا في مباراة الـ9 أهداف

"إنه لشرف لي أن أقارن بـ جوزيه مورينيو، أعتقد أن أفكارنا في كرة القدم متقاربة، وأرى أن أداء فريقه يمكن مقارنته بنا، وإذا قالوا لي إن فريقك يلعب كرة قدم على الطراز القديم فأنا سعيد بذلك".

هذا ما قاله كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون ليلة مباراة توتنام في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

والآن قدمت لنا كرة القدم القديمة وفقا لوصف أنشيلوتي مباراة رائعة ومثيرة شهدت 9 أهداف.

وفاز إيفرتون على توتنام بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة وليلة رائعة في الكرة الإنجليزية، تبادل خلالها الفريقين التقدم في المواجهة.

إلى أن احتكم الفريقين للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4، لينجح إيفرتون في تسجيل الهدف الخامس ويتأهل لدور الـ8 من كأس إنجلترا.

ووصل إيفرتون إلى ربع نهائي كأس إنجلترا لأول مرة منذ 2013.

أهداف إيفرتون سجلها دومينيك كالفيرت لوين وجيلفي سيجوردسون وبيرنارد، وهدفين للمهاجم ريتشارليسون.

بينما سجل أهداف توتنام الأربعة، ديفنسون سانشيز ثنائية، وهدفا لكل من هاري كين وإيريك لاميلا.

وصف المباراة

تقدم توتنام في الدقيقة 4 عن طريق دافينسون سانشيز بضربة رأسية بعد ركنية نفذها سون.

لكن إيفرتون تعادل في الدقيقة 36 بهدف سجله المهاجم دومينيك كالفيرت لوين بعد استغلال خطأ في التمرير لدفاع توتنام.

ونجح إيفرتون في تسجيل الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من البرازيلي ريتشارليسون.

قبل أن يسجل جيلفي سيجوردسون هدف إيفرتون الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الوقت بدلا من الضائع نجح إيريك لاميلا في تسجيل هدف توتنام الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

شوط ثاني ناري

وبعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني دفع جوزيه مورينيو بنجم فريقه هاري كين بدلا من بيرجوين.

بينما غادر كالفيرت لوين الملعب مصابا وشارك بدلا منه شيموس كولمان في التغيير الأول لإيفرتون.

ومثلما سجل التقدم لتوتنام نجح المدافع ديفنسون سانشيز في التعادل للديوك في الدقيقة 56 بعد متابعة رأسية توبي ألدريفيرليد من ركلة ركنية.

واستمرت الإثارة وتبادل التقدم بين الفريقين وسجل ريتشارليسون هدف إيفرتون الرابع في الدقيقة 68 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وعاد ديلي آلي صانع ألعاب توتنام للمشاركة مرة أخرى ودخل المباراة في الدقيقة 78 بدلا من لوكاس مورا.

ومرة أخرى نجح توتنام في تسجيل التعادل عن طريق البديل هاري كين في الدقيقة 83، ليذهب الفريقين إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 97 سجل البديل بيرنارد هدف فوز إيفرتون بعد تمريرة رائعة من سيجوردسون الذي صنع الهدف الثالث له في المباراة، ليضعها في شباك الحارس هوجو لوريس بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

ومر الوقت المتبقي من الوقت الإضافي دون تغيير في النتيجة، ليفوز إيفرتون ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.