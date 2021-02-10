انتهت - إيفرتون (5)-(4) توتنام

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

ريتشاليسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد توتنام في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز إيفرتون 5-4

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

ق 97: جوووووووووول بيرنارد يسجل الخاااااااامس لإيفرتون

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 4-4 والاحتكام للوقت الإضافي

ق 83: جوووووووووول هاري كين والرابع

ق 78: نزول ديلي آلي وخروج لوكاس مورا

ق 68: جوووووووول ريتشارليسون و الرابع لإيفرتون بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 56: جوووووووووول ديفينسون سانشيز يسجل الثالث والتعادل لتوتنام

ق 55: خروج كالفيرت لوين للإصابة ونزول كولمان

ق 53: نزول هاري كين بدلا من بيرجوين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيفرتون 3-2

ق 45: جوووووووووول إريك لاميلا يسجل الهدف الثاني لتوتنام ويقلص الفارق

ق 42: جووووووووووول جيلفي سيجوردسون يسجل الثالث لإيفرتون من ركلة جزاء

ق 38: جووووووول ريتشاليسون يسجل الهدف التاني لإيفرتون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 36: جوووووووووووول دومينيك كالفيرت لوين يسجل التعادل لإيفرتون بعد استغلال لخطأ دفاع توتنام في تمرير الكرة

ق 4: جووووووووووول التقدم لتوتنام عن طريق دافينسون سانشيز بضربة رأسية بعد ركنية نفذها سون

انطلاق المباراة

توتنام إيفرتون كأس الاتحاد الإنجليزي
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