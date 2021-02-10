ماذا يقدم الأهلي ضد الفرق البرازيلية؟ الهزيمة ضد بيليه وتميمة الحظ للفوز بمونديال الأندية

يتجدد لقاء الأهلي مع الفرق البرازيلية، حين يلعب بطل دوري أبطال إفريقيا ضد بالميراس في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي نظيره بالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس، غدا الخميس، على ملعب المدينة التعليمية، في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية، قطر 2020.

اللقاء سيكون الرابع في تاريخ مواجهات الأهلي ضد الفرق البرازيلية. فماذا فعل في المواجهات السابقة؟

FilGoal.com يستعرض نتائج الأهلي ضد الفرق البرازيلية عبر التاريخ.

المواجهات الودية

الأولى المواجهات كانت ضد سانتوس بقيادة الأسطورة بيليه، عام 1973.

وخسر الأهلي هذه المواجهة بنتيجة 5-0 والتي أُقيمت على ستاد القاهرة.

ولعب علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي مع الأهلي في هذه المباراة، وارتدى رقم 10.

*مصطفى يونس يحاول إبعاد الكرة من أمام بيليه، وفي الخلف حسن حمدي يتابع الموقف مع ترقب صفوت عبد الحليم*

ومثل الأهلي في هذا اللقاء، كل من: عصام عبد المنعم وإكرامي (حراس مرمى) وشريف مدكور وسمير حسن وحسن حمدي وهاني مصطفى ومصطفى يونس وصفوت عبد الحليم وأنور سلامة وشوقي عبد الشافي وإبراهيم عبد الصمد وعبد العزيز عبد الشافي ومصطفى عبده وعلي أبو جريشة.

المواجهات الرسمية

إنترناسيونال 2006

أول مواجهة رسمية بين الأهلي والفرق البرازيلية كانت في كأس العالم للأندية عام 2006.

ضد إنترناسيونال لعب الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أُقيمت في اليابان.

وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل فلافيو للقلعة الحمراء بينما سجل ألكسندر باتو ولويز أدريانو –مهاجم بالميراس الحالي- هدفي إنترناسيونال.

ومثل الأهلي في هذا اللقاء: عصام الحضري (أمير عبد الحليم)، وعماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعة وإسلام الشاطر (أحمد صيق) وطارق السعيد وحسام عاشور ومحمد شوقي وحسن مصطفى (عماد متعب) ومحمد أبو تريكة وفلافيو.

الهزيمة حرمت الأهلي من الوصول للمباراة النهائية؛ ليلعب ضد كلوب أمريكا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

ورغم الخسارة إلا أن النتيجة أعطت دفعة للاعبين.

أحمد صديق لاعب الأهلي السابق قال لـFilGoal.com عن هذه المباراة: " كان يجب أن نحقق المركز الثالث حتى نوثق الأداء الرائع الذي قدمناه في نصف النهائي. إن لم نحقق المركز الثالث لم يكن أحدا سيتذكر مباراة إنترناسيونال".

وفاز الأهلي على كلوب أمريكا 2-1 بهدفي محمد أبو تريكة ليحقق المركز الثالث.

أما إنترناسيونال فقد حقق البطولة على حساب برشلونة بهدف دون مقابل.

كورنثيانز 2012

تجددت المواجهات ضد الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية، وفي نصف نهائي البطولة أيضا، حين لعب الأهلي ضد كورنثيانز.

وانتصر الفريق البرازيلي بهدف دون رد سجله باولو جيريرو ليتأهل للنهائي ويفوز على تشيلسي ويحقق لقب البطولة.

ومثل الأهلي في هذا اللقاء كل من: شريف إكرامي (محمود أبو السعود) أحمد فتحي ووائل جمعة ومحمد نجيب وأحمد شديد وحسام عاشور ورامي ربيعة وعبد الله السعيد (أبو تريكة) ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو (عماد متعب) والسيد حمدي.

ليكون انتصار أي فريق برازيلي على الأهلي في نصف النهائي = تحقيقه للبطولة.

وعن هذه المباراة، قال السيد حمدي لاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com: " كورنثيانز تفوق علينا على المستوى البدني لكن المباراة كانت متكافئة على المستوى الفني رغم أن الجمهور البرازيلي احتل الملعب. لم نُقصر ضدهم".

أما الأهلي؛ فخسر ضد مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث ليكتفي بالمركز الرابع.

هكذا كانت نتائج الأهلي ضد فرق البرازيل في كأس العالم للأندية. فكيف ستكون نتيجة مباراته مع بالميراس؟