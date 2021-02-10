أطول سلسلة انتصارات.. مانشستر سيتي يفوز ويُقصي سوانزي من كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالانتصار على سوانزي سيتي

فاز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "ليبيرتي ستاديوم" ضمن دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ثلاثية مانشستر سيتي جاءت عن طريق كايل ووكر ورحيم سترلينج وجابريال خيسوس في الدقائق 30 و47 و50 على الترتيب.

فيما سجل مورجان ويتكر هدف أصحاب أرض الوحيد في الدقيقة 77.

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ويعد الانتصار هو الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في كل البطولات هذا الموسم ليحقق فريق بيب جوارديولا أطول سلسلة انتصارات لفريق إنجليزي عبر التاريخ.

ليتأهل مانشستر سيتي للدور ربع النهائي، ليكون الفريق الثالث الذي تأهل لهذا الدور حتى الآن بعد بورنموث ومانشستر يونايتد.

وُتقام قرعة الدور ربع النهائي، يوم 11 فبراير.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه.

وكان أخر ألقاء مانشستر سيتي في البطولة موسم 2018-2019 حينما فاز على واتفورد بنتيجة 6-0 في المباراة النهائية.

مانشستر سيتي سوانزي سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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