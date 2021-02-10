أطول سلسلة انتصارات.. مانشستر سيتي يفوز ويُقصي سوانزي من كأس الاتحاد الإنجليزي
الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 21:38
كتب : FilGoal
فاز مانشستر سيتي على سوانزي سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "ليبيرتي ستاديوم" ضمن دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.
ثلاثية مانشستر سيتي جاءت عن طريق كايل ووكر ورحيم سترلينج وجابريال خيسوس في الدقائق 30 و47 و50 على الترتيب.
فيما سجل مورجان ويتكر هدف أصحاب أرض الوحيد في الدقيقة 77.
Kyle Walker from range 💥😜#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/FKRoY2lB1P— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021
Clinical from captain Raheem Sterling 🔥#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/DyJVXnVz80— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021
Touch. Turn. Goal 💥
Ruthless from Gabriel Jesus 🤙#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/ayinacK1xR— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021
A sweet first goal for @SwansOfficial 🤩
Morgan Whittaker fires!#EmiratesFACup pic.twitter.com/rIUlRflI2S— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021
ويعد الانتصار هو الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في كل البطولات هذا الموسم ليحقق فريق بيب جوارديولا أطول سلسلة انتصارات لفريق إنجليزي عبر التاريخ.
ليتأهل مانشستر سيتي للدور ربع النهائي، ليكون الفريق الثالث الذي تأهل لهذا الدور حتى الآن بعد بورنموث ومانشستر يونايتد.
وُتقام قرعة الدور ربع النهائي، يوم 11 فبراير.
ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه.
وكان أخر ألقاء مانشستر سيتي في البطولة موسم 2018-2019 حينما فاز على واتفورد بنتيجة 6-0 في المباراة النهائية.