بعثة مولودية الجزائر تصل مصر استعدادا للقاء الزمالك

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 21:24

كتب : إبراهيم رمضان

مولودية الجزائر - المريخ السوداني

وصلت بعثة مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الزمالك الجمعة المقبلة.

ويحل مولودية الجزائر ضيفا يوم الجمعة المقبلة على الزمالك في استاد القاهرة لملاقاته في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد مسؤولو بعثة الفريق الجزائري بحسن استقبال الزمالك لهم.

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وتتكون بعثة الفريق الجزائري من 56 فردا هم قوام الفريق بالإضافة للجهاز الفني والإداري ومسؤولي النادي.

ويلعب الفريقان في المجموعة الرابعة رفقة الترجي وتونجيث السنغالي.

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