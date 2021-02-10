منافس الزمالك - الصراعات الداخلية والغضب الجماهيري يلاحقان مولودية الجزائر قبل المعترك الإفريقي

يبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021 بمواجهة مولودية الجزائر مساء غد الجمعة بستاد القاهرة.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد انسحاب فريق جازيل التشادي من دور 32 بسبب الصراعات بين الإتحاد التشادي لكرة القدم ووزير الرياضة.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتينجيث السنغالي.

ويصحبكم Filgoal.com لإلقاء نظرة عن فريق مولودية الجزائر وأبرز ما يخص منافس الزمالك.

أزمات متلاحقة وثورة جماهيرية

يعيش نادي مولودية الجزائر حالة من عدم الإستقرار على المستوى الإداري بسبب تراجع نتائج الفريق مما أغضب جماهير النادي التي تجمعت الإسبوع الماضي للإحتجاج أمام مقر شركة سوناتراك المالكة للنادي وقامت الجماهير بإقتحام مقر الشركة وإضرام النيران فيه.

توابع الإحتاجات كانت كبيرة ليعلن النادي إقالة المدير الفني للفريق نبيل نيجيز من منصبه بعد ان شن هجوما عنيفا على ادارة النادي بسبب تأخر مستحقات اللاعبين وعدم القيام بأي تعاقدات جديدة في فترة الإنتقالات الشتوية في الشهر الماضي.

وفي يوم السبت الماضي أعلن النادي بشكل رسمي تعيين عبد القادر عمراني كمدربا جديدا للفريق بداية من مباراة الزمالك وذلك بعد تأجيل مباراة مولودية الجزائر ضد اتحاد الجزائر والتي كان مقرر لها يوم الأحد الماضي لمنح الوقت لمولودية الجزائر للإستعداد للزمالك.

محليا

يحتل مولودية الجزائر المركز السابع في الدوري الجزائري برصيد 19 نقطة من 11 مباراة بعد أن حقق الفريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين.

لم يحقق الفريق الفوز سوى مرة واحدة في أخر 6 مباريات له بالدوري الجزائري كان على حساب وفاق سطيف بهدف نظيف بينما تعادل 4 مباريات وخسر مباراتين.

قاريا

تأهل مولودية الجزائر لدور المجموعات بعد التأهل على حساب بافيلز دي بورجو البنيني في الدور التمهيدي بالفوز عليه بنتيجة 6\2 بمجموع المباراتين ثم نجح الفريق في التأهل على حساب الصفاقسي التونسي في دور 32 بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

طريقة اللعب وأبرز اللاعبين

خلال فترة تدريب نبيل نيجيز للفريق كان يعتمد على طريقة 4-3-3 وهى طريقة اللعب المفضلة للمدرب الجديد عبد القادر عمراني والذي من المتوقع أن لن يحدث تغييرا كبيرا في اسلوب الفريق المعتاد في مباراة الزمالك.

يعتبر المهاجم سامي فريوي أحد أبرز لاعبي مولودية الجزائر وهداف الفريق في الموسم الحالي بعد أن سجل 7 أهداف في 12 مباراة لعبها مع فريقه في كل البطولات.

إلى جانب سامي فريوي يأتي جناح الفريق بلال بن ساحه المعار من الترجي التونسي والذي ساهم بـ 8 أهداف مع الفريق خلال الموسم الحالي بصناعته لـ 7 أهداف وتسجيل هدف واحد في 13 مباراة بقميص مولودية الجزائر.