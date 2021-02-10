قائمة بيراميدز - غياب الشناوي والمهدي عن رحلة كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي تسافر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان المحدد لها الأحد المقبل في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغاب الحارسان أحمد الشناوي والمهدي سليمان عن قائمة بيراميدز لهذه المباراة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

أخبار متعلقة
فتح الله: الأندية الكبيرة تلعب دوما تحت الضغط.. والبعض خارج بيراميدز يضخم الأمور بعض الشيء من ركلة جزاء.. بيراميدز يعود للانتصارات على حساب طلائع الجيش

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس

وتسافر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس على متن طائرة خاصة إلى أبيدجان.

بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم 14 دقيقة | أوروبا
ماذا يقدم الأهلي ضد الفرق البرازيلية؟ الهزيمة ضد بيليه وتميمة الحظ للفوز بمونديال الأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية - فيفا يرفض محاولات الأهلي لرفع الإيقاف عن كهربا والشحات 41 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
هدف مصطفى محمد لا يكفي.. ألانيا سبور يقصي جالاتا سراي من كأس تركيا 51 دقيقة | أوروبا
مونديال الأندية - سلبية مسحة بعثة الأهلي بلا استثناء قبل لقاء بالميراس 53 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
أطول سلسلة انتصارات.. مانشستر سيتي يفوز ويُقصي سوانزي من كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية - تأكد غياب معلول عن مواجهة بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية 2020
بعثة مولودية الجزائر تصل مصر استعدادا للقاء الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك