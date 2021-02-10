انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي – سوانزي سيتي (1) (3) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 19:27

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - مانشستر سيتي - سوانزي سيتي

يستضيف سوانزي سيتي نظيره مانشستر سيتي على ملعب ليبيرتي ضمن دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

للتعرف على تشكيل الفريقين اضغط هُنا

--

نهاية المباراة

ق77: مورجان ويتكر يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض

ق50: خيسوس يسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى عقب صناعة رائعة من بيرناردو سيلفا

ق47: رحيم سترلينج يسجل الهدف الثاني لسيتي من انفراد صريح بالمرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: ضغط هجومي متواصل من مانشستر سيتي وسط تراجع من أصحاب الأرض

ق30: عرضية من كايل ووكر تخدع حارس مرمى سوانزي سيتي وتكتب الأول لمانشستر سيتي

ق21: فيران توريس يتوغل من الجانب الأيمن ويسدد كرة قوية يحولها حارس سوانزي سيتي لركنية

ق7: استحواذ تام لمانشستر سيتي على الكرة

ق2: تسديدة قوية من جابريال خيسوس وإصابته بعد التسديد مباشرة

بداية المباراة

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كأس اليونان - ثنائية كوكا تقود أولمبياكوس للفوز على أريس.. والعارضة تحرم وردة من التسجيل في فوز باوك الكبير 10 دقيقة | المحترفون
تشابي: تنظيم قطر لكأس العالم سيكون تاريخيا لهذا السبب 13 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس إنجلترا - إيفرتون (3)-(3) توتنام.. جوووووول التعادل يسجله سانشيز 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد يستطيع تسجيل الأهداف كل يوم ساعة | أوروبا
ماذا يقدم الأهلي ضد الفرق البرازيلية؟ الهزيمة ضد بيليه وتميمة الحظ للفوز بمونديال الأندية ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية - فيفا يرفض محاولات الأهلي لرفع الإيقاف عن كهربا والشحات ساعة | كأس العالم للأندية 2020
هدف مصطفى محمد لا يكفي.. ألانيا سبور يقصي جالاتا سراي من كأس تركيا ساعة | أوروبا
مونديال الأندية - سلبية مسحة بعثة الأهلي بلا استثناء قبل لقاء بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك