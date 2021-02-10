انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي – سوانزي سيتي (1) (3) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة

يستضيف سوانزي سيتي نظيره مانشستر سيتي على ملعب ليبيرتي ضمن دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق77: مورجان ويتكر يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض

ق50: خيسوس يسجل الهدف الثالث بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى عقب صناعة رائعة من بيرناردو سيلفا

ق47: رحيم سترلينج يسجل الهدف الثاني لسيتي من انفراد صريح بالمرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: ضغط هجومي متواصل من مانشستر سيتي وسط تراجع من أصحاب الأرض

ق30: عرضية من كايل ووكر تخدع حارس مرمى سوانزي سيتي وتكتب الأول لمانشستر سيتي

ق21: فيران توريس يتوغل من الجانب الأيمن ويسدد كرة قوية يحولها حارس سوانزي سيتي لركنية

ق7: استحواذ تام لمانشستر سيتي على الكرة

ق2: تسديدة قوية من جابريال خيسوس وإصابته بعد التسديد مباشرة

بداية المباراة