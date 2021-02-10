بيان من الاتحاد المغربي يطالب بتأجيل مواجهة الوداد وكايزر تشيفز أو نقلها لبلد آخر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رفضه إقامة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في إطار مواجهات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفضت السلطات المغربية منح التأشيرات للضيوف باعتبار جنوب إفريقيا دولة محظور دخول مواطنيها بسبب فيروس كورونا.

وكان النادي الجنوب إفريقي قد أصدر بيانا يشير فيه لتأخر استخراج تأشيرات السفر الخاصة به إلى المغرب. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الاتحاد المغربي:

"وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الاندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد البيضاوي مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي المزمع إجراؤها يوم 13 فبراير القادم بمدينة الدار البيضاء برسم الجولة الاولى من دوري ابطال إفريقيا".

وأوضح البيان السبب: "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، حيث طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر أن تعذر ذلك".

ويستعد كايزر تشيفز لمواجهة مضيفه الوداد ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات يوم السبت.

ويقع الوداد وكايزر تشيفز في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بجانب بترو لواندا الأنجولي وهورويا كوناكري الغيني.