توخيل: كانتي هدية لأي مدرب.. وزياش يحتاج للتأقلم

أشاد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بنجولو كانتي لاعب وسط الفريق، مشيرا إلى أن حكيم زياش لاعب وسط الفريق لا يزال يحتاج للتأقلم.

ويلعب تشيلسي ضد بارنسلي، غدا الخميس، على ملعب الأخير، ضمن دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل عن كانتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أعتقد أن نجولو مناسب لأسلوب أي مدرب. شعرت باليأس بعدما حاولت ضمه لفريقي (باريس سان جيرمان) فهو واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا محظوظ لامتلاكه في فريقي. حين ننظر لما قدمه ضد توتنام بعد عودته من الإصابة، سنجد أنه كان يفعل ما اعتاد عليه، حيث كان يساعد الجميع بفضل عقليته وجودته".

وواصل "بعد مشاهدته في التلفاز، الآن تشاهده من أرض الملعب وترى كيف يعمل وتعرف كم هو شخصا متواضعا وما هي الجودة التي يقدمها للفريق؛ ستعرف أنه هدية لأي مدرب؛ وأنا سعيد جدا جدا بها".

وقال: "سوف يلعب غدا، وهو لاعب رائع ونحتاجه للغاية في فريق قوي وكبير مثل تشيلسي".

ولم يلعب كانتي إلا 31 دقيقة فقط مع توخيل، بسبب الإصابة التي أبعدته عن لقاء ولفرهامبتون وهي المباراة الأولى للمدرب الألماني، كما جلس على دكة البدلاء ضد بيرنلي.

وشارك كانتي لمدة 16 دقيقة ضد توتنام و15 دقيقة ضد شيفيلد يونايتد.

وإجمالا لعب كانتي 26 مباراة هذا الموسم وصنع هدفين.

وعن زياش، قال: "بالنسبة لي فمن الواضح أنه يحتاج للتأقلم على هذا الأسلوب من كرة القدم وهذا الدوري. هو قادم من الدوري الألماني ومن فريق قوي مثل أياكس لكن ليس بنفس القوة والمنافسة المتواجدة هنا (في إنجلترا) لكنه لا يزال يتأقلم".

وتابع "لديه الجودة لحسم المباريات وتقديم أشياء غير متوقعة، وهي التي تقودك لصنع الفارق في أي مباراة".

وأتم "نريد أن ندفعه لتقديم نفس الأداء الذي قدمه مع أياكس، فهذا هو عملنا".

ولم يلعب توخيل إلا 82 فقط مع توخيل كانت ضد ولفرهامبتون، وغاب عن التشكيل في مباراة بيرنلي، وجلس على دكة البدلاء ضد توتنام وشيفيلد يونايتد.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير الماضي خلفا لفرانك لامبارد.