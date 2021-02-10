مران الزمالك - باتشيكو يجتمع باللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس استعدادا لمولودية الجزائر

عقد جايمي باتشيكو مدرب الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران، طالب من خلالها اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز أمام مولودية الجزائر في مستهل المشوار الإفريقي للفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال المران على رفع معدلات اللياقة البدنية، كما شارك سيف الدين الجزيري على الرغم من عدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية.

وأدى حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية على هامش المران. وركز خلالها عمرو عبد السلام مدرب الحراس على سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات القوية داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي يوم الخميس على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

وخضع لاعبو الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19" على هامش المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.