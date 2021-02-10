كايزر تشيفز يعلن تأخر استخراج تأشيرات سفره إلى المغرب بسبب قيود السفر

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 15:54

كتب : محمد عبد العظيم

كايزر تشيفز

أعلن نادي كايزر تشيفز تأخر استخراج تأشيرات السفر الخاصة به إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال بسبب قيام السلطات المغربية بإدراج جنوب إفريقيا ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها إلى المغرب بسبب فيروس كورونا.

وقال نص البيان: "قبل أقل من 12 ساعة من مغادرة الفريق إلى المغرب، لم تصدر تأشيرات المجموعة المسافرة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، رغم تقديم الطلبات للحصول عليها في الوقت المحدد".

"بعد تقديم طلبات التأشيرات، كان النادي على اتصال مستمر مع الاتحاد الإفريقي والسفارة المغربية في جنوب إفريقيا وسفارة جنوب إفريقيا في المغرب والاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ونادي الوداد والاتحاد المغربي، لضمان الموافقة على طلب الحصول على التأشيرات ومعالجة الأمر".

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"الوداد أكد على انتظاره تأكيدا من وزارة الصحة المغربية لمنحنا إذنا خاصا لدخول البلاد وذلك لأن جنوب إفريقيا مدرجة ضمن الدول المحظور دخولها إلى المغرب بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا".

"لم نتلق أي رد على طلب الحصول على التأشيرات حتى الآن".

"النادي سيرسل وفدا إلى السفارة المغربية في جنوب إفريقيا في محاولة للحصول على توضيح لما يحدث، وطلب إصدار التأشيرات ليتمكن الفريق من السفر واللحاق بموعد المواجهة".

ويستعد كايزر تشيفز لمواجهة مضيفه الوداد ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات يوم السبت.

ويقع الوداد وكايزر تشيفز في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بجانب بترو لواندا الأنجولي وهورويا كوناكري الغيني.

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