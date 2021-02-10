قائد يونايتد: نحن بحاجة إلى التحسن ومعرفة طريق الفوز بالألقاب

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

هاري ماجواير يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

يشعر هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد بأن فريقه يحتاج إلى التطور من أجل السير في طريق الفوز بالألقاب.

وتأهل يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على وست هام يونايتد 1-0 على ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الموسم الماضي كان من المحبط أن نخسر في الدور نصف النهائي، لكن علينا الفوز بالألقاب".

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وأضاف "علينا أن نطلب ذلك من بعضنا البعض ونحن نفعل ذلك. من المهم أن يبدأ الفريق في الفوز بالألقاب، من أجل النادي والجماهير".

في الموسم الماضي، وصل يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي، لكن الفريق ودع المسابقات الثلاثة في هذا الدور.

وتابع ماجواير "نحتاج فقط إلى الاعتناء بأنفسنا وتقديم أداء جيد والتأكيد على البدء في الفوز بالألقاب".

حتى الآن، لعب يونايتد كل مبارياته في كأس إنجلترا على ملعب أولد ترافورد. يأمل ماجواير أن يستمر ذلك عندما تأتي الجولة التالية في مارس.

وأوضح "بالطبع نحن نحب اللعب على ملعبنا، وعلينا أن نجعل من الصعب على المنافسين القدوم إلى هنا وتحقيق النتائج. نحن بحاجة إلى التحسن ويبدو أننا قد تحسننا قليلاً مؤخرًا".

وتجرى قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الخميس.

هاري ماجواير مانشستر يونايتد
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