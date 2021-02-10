سولشاير: لا أهتم بطريقة التأهل في مباريات الكؤوس.. الفوز هو الأهم

لا يهتم أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بكيفية عبور عقبة وست هام يونايتد والتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، طالما حقق الفوز.

وتأهل يونايتد إلى ربع النهائي بالفوز على وست هام يونايتد 1-0 في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كيفية التأهل لا تهم، فالشيء الأهم في مباريات الكؤوس هو الفوز والتأهل. لقد لعبنا مباراة وست هام بعد تعادل مخيب ضد إيفرتون، ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأضاف "ذلك الهدف المتأخر الذي سجله دومينيك كالفيرت-لوين لإيفرتون في الدقيقة الأخيرة كان من الممكن أن يؤثر بالسلب على اللياقة الذهنية للاعبين، ولكننا استعدنا تركيزنا وقدمنا مباراة جيدة ضد وست هام".

واستمر "لقد حافظنا على نظافة شباكنا ودافعنا عن مرمانا كما ينبغي في العديد من المباريات، وخاصة أمام الفرق الكبرى".

وتابع "أعتقد أننا سددنا 15 أو 17 تسديدة، ولكن يجب علينا أن نكون أكثر حسمًا. كان بوسعنا أن نحسم المباراة في وقتها الأصلي، ولكن قد لا يحدث هذا في بعض الأحيان".

ويعد مانشستر يونايتد ثاني أكثر المتوجين بالبطولة عبر التاريخ بـ12 بطولة خلف أرسنال ببطولتين.

وكان التتويج الأخير ليونايتد باللقب في عام 2016.

فيما توج وست هام باللقب ثلاث مرات آخرهم في عام 1980، وفشل في بلوغ النهائي منذ عام 2006 حينما خسر ضد ليفربول بركلات الترجيح آنذاك.